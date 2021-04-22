بينها مشروع حقوق كبير السن.. لجان “الشورى” تدرس عدداً من الموضوعات المحالة إليها من المجلس

بلادي – الرياض :

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بمجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) بحثت خلاله تقرير الأداء السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ، ورأيها بشأن ما أثير من ملحوظات حول مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

واستعرض أعضاء اللجنة إنجازات ومعوقات مجلس شؤون الأسرة خلال عام التقرير، كما تم بحث أبرز ما ورد في التقرير للإسهام في رفع مستوى المجلس والخروج بتوصيات تسهم في تطوير وجودة العمل.

وقال رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن إن مجلس شؤون الأسرة أُنشئ بهدف الارتقاء بالأسرة السعودية، وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل المهددات والمخاطر المحتملة التي من الممكن أن تعيق مسيرتها في البناء والتنمية.

من جهة أخرى عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية اجتماعاً لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها والمحالة إليها من المجلس، تمهيدًا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها والرفع بها إلى المجلس في الفترة المقبلة.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة اجتماعًا بحثت خلاله عدداً من الموضوعات، من بينها إبداء الرأي بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “سابقاً”، هيئة تنظيم المياه والكهرباء “حالياً” للعام المالي 1440 / 1441هـ.