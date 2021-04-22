الشيخ صالح بن حميد: لم أكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي.. وأعدت السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية

بلادي – الرياض :

سرد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، محطات من حياته، مؤكدًا أنه لم يكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي في المرحلة المتوسطة والثانوية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “ألف ميل” المذاع على قناة “السعودية”، أنه أعاد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أنه قرر بعد ذلك بذل كل جهوده لجلب معدل يمكنه من الالتحاق بكلية الطب، ونجح فعلاً في تحقيق ذلك المعدل.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أنه سيصبح في يوم من الأيام رئيسًا لمجلس الشورى، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور لم يكن يتصورها، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان طموحًا، وأن يجتهد في الوصول إلى نهاية المرحلة التي يكون فيها سواء في الحياة العلمية أو الوظيفية.