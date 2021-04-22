بلادي – الرياض :
سرد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، محطات من حياته، مؤكدًا أنه لم يكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي في المرحلة المتوسطة والثانوية.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “ألف ميل” المذاع على قناة “السعودية”، أنه أعاد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أنه قرر بعد ذلك بذل كل جهوده لجلب معدل يمكنه من الالتحاق بكلية الطب، ونجح فعلاً في تحقيق ذلك المعدل.
وأضاف أنه لم يكن يتوقع أنه سيصبح في يوم من الأيام رئيسًا لمجلس الشورى، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور لم يكن يتصورها، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان طموحًا، وأن يجتهد في الوصول إلى نهاية المرحلة التي يكون فيها سواء في الحياة العلمية أو الوظيفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ صالح بن حميد: لم أكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي.. وأعدت السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.