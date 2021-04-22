تدشين مصلى سنة الطواف لذوي الإعاقة وكبار السن ببدروم صحن المطاف

بلادي – الرياض :
دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصلى سنة الطواف المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك ببدروم صحن المطاف.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن المصلى مخصص لأداء سنة الطواف، ومن ثم الذهاب إلى المسعى لاستكمال المناسك، مبيناً أن طاقته الاستيعابية تبلغ 150 مصلياً.
وأبان أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية بالمصلى، حيث تم وضع ملصقات تضمن التباعد بين المصلين، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.
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