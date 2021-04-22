الكلاب الضالة تهدد أهالي سكان الحمراء وبلاغات للأمانة …لحل المشكلة

دوت الخليج – هيئة التحرير

تتواصل حوادث الكلاب الضالة المسعورة في مخطط الحمراء في المدينة وحتى العاشر من

رمضان، بعد تزايد أعدادها بشكل ملحوظ في كل المخططات السكنية ها 1-2-3-4 وغيرها من ج – د – أ – و …ولكن لاحياة لمن تنادي … شكاوي … بلاغات … وفي الأخير وعود .. وطلبك قيد التنفيذ .. إلى أن تحل الكارثة والمصيبة من ازدياد وانتشار الكلاب الضالة في الأحياء ، واتخاذها المنازل المهجورة والسيارات التالفة مرتعًا لها، دون إيجاد أي حلول لها على الرغم من الشكاوى المتكررة من الأهالي للجهات المعنية

وأوضح فهد العوفي لـ “لبلادي نيوز ” : نُعاني من انتشار الكلاب الضالة في حي الحمراء ، وتهديدها لسلامة الأهالي وخصوصًا الأطفال إضافة إلى ما تُصدره من صوت نُباح مزعج في المساء، مشيرًا إلى أنها بدأت بالتزايد بشكل كبير واتخاذها للمنازل المهجورة والمركبات التالفة سكنًا لها

وطالب أهالي أحياء الحمراء من أمانة المدينة وخصوصًا بلدية العقيق التحرك السريع والتدخل ونقل هذه الكلاب الضالة بالطرق المُصرحة لهم إلى خارج النطاق العمراني والحفاظ على سلامة السكان من خطر هذه الكلاب الضالة، والقضاء أيضًا على الحشرات والبعوض التي تسبّبت في تواجده بكثرة في الحي وكذلك استكمال بقية الخدمات من نظافة الأحياء وإضاءتها وأرصفة الطرقات