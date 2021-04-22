الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

كثر البحث حول الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، لذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الوقت هو وقت أعلان نتائج الطلاب في السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن رابط مباشر تستطيع من خلال هذا الرابط الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك برقم الهوية فقط حيث لا داعي لأي شئ أخر

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن لأولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عن طريق:نظام نور برقم تعريف بفضل الخطوات السهلة التي لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ ، كل ما يحتاجه ولي الأمر هو الاتصال بالإنترنت وتذكر كلمة المرور الخاصة بحسابه في نظام نور التعليمي ، وفي حالة نسيان كلمة المرور ، لم تكن هناك مشكلة كبيرة لأنه تمكن النظام من استعادة كلمة المرور المفقودة في حالة نسيانها من خلال خطوات التحقق من هوية صاحب الحساب ويتم فحص نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي باتباع هذه الخطوات

أدخل علي الموقع الرسمي نظام نور

سجل الدخول بحسابك الخاص علي نظام نور

بعد تسجيل الدخول أدخل علي النتائج

أدخل علي التقارير

ثم أدخل علي كشوف الدرجات

ثم حدد الفصل الدراسي الثاني

ثم أضغط علي خانت البحث

ليظهر أمامك جميع النتائج

كانت هذه الخطوات البسيطة لمعرفة نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية برقم الهوية، وذلك كان قرار من وزارة التعليم الذي أشارت علي الرابط الذي ذكرناه لمعرفة النتائج بطريقة مباشرة لجميع الصفوف، ومن الجدير بالذكر أن نظام نور لا يقتصر علي معرفة النتائج فقط بل يساعد المعلمين والمعلمات في عملهم وخصوصا عندما تفشي فايرس كرونا