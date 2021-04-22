موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم

هناك الآلاف من عمليات البحث التي تتم بصورة ملحوظة على مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ويسال الآلاف من المواطنين السعوديين من متوسطى الدخل عن موعد نزول المساعدات المقطوعة بشكل متكرر خاصة مع بداية كل عام جديد حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المسئولة عن تحديد هذا الموعد لم تحدد موعد رسمي ثابت لنزول الدعم ولكن تعلن قبل نزوله على موقعها الرسمي والصفحة الرسمية لها على موقع التواصل تويتر، ونعلم جيداً الدور الذي تلعبه الوزارة في توفير الدعم الكافي للمواطنين والأسر السعودية متوسطة الحال ومساعدتها في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الموتطن في الفترة الاخيرة بعد الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية، ولكن قبل كل هذا لا بد من توافر كافة الشروط في المواطن المتقدم، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد نزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

لا بد من تطابق كافة شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في كل المواطنين المتقدمين للمساعدة المقطوعة، ونوضح لكم شروط برنامج المساعدة المقطوعة كالتالي:

لا بد من حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

لا يزيد راتبه عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

احتياجه للدعم بشكل كبير.

لا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

كما وضحنا لكم في أول المقال ليس هناك موعد ثابت لنزول المساعدات المقطوعة، ولذلك يسأل الكثير من المواطنين عن الموعد بشكل متكرر، وحتى تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد سنوافيكيم بأحدث الأخبار، ومن الجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر بدعم مالي للملايين من المواطنين خلال شهر رمضان لكافة مستفيدي الضمان الإجتماعي لمساعدة الأسر السعودية.