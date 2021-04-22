تم الإيضاح من خلال المؤسسة العامة للتقاعد على أنها غير مسؤولة عن صرف التعويضات المدفوعة عن الاجازات والبدلات، ولذلك أكد على أن ما يتعلق بها من حقوق مالية، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد قد تكون مسؤولة عن صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين السعوديين المستفيدين، ومن المؤكد أن تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري 2021م بالإضافة إلى ذلك أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التواصل من خلال خدمة الرسائل النصية.

خدمة الرسائل النصية من قبل المؤسسة العامة للتقاعد :

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أن لا تقوم بطلب أي معلومات بنكية على الإطلاق. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد على أن لا تقوم باستقبال الأموال لأي أغراض الاستثمار الشخصي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل الجاري 2021م :

تم الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري 2021م وهذا يعد أمر ضروري حسب التقويم الهجري والميلادي، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية يوم الأحد القادم الموافق يوم 25 أبريل 2021م وهذا الشهر الميلادي، حيث أن يوم 13 من شهر رمضان الجاري 1442هـ.

ولذلك أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين عن إتاحة خدمة بيانات الاشتراك في المؤسسة العامة للتقاعد، وهذا يعد أمر ضروري ضمن خدمات التقاعد الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن يمكن للموظف في القطاع العام الاشتراك في إمكانية الإطلاع على البيانات الوظيفية والشخصية الخاصة بالمستفيد، ولذلك سوف نوضح خدمة بيانات الاشتراك من خلال موقع ثقفني.

خدمة بيانات الاشتراك في المؤسسة العامة للتقاعد :

تاريخ بداية الخدمة الحالية. السلم. الراتب الأساسي. أخر مرتبة. أخر درجة.

كيفية التأكد من إيداع المعاشات التقاعدية :