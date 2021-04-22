نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نظام نور noor.moe.gov.sa استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط نظام نور برقم الهوية من أجل الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث انتهى معظم طلاب المملكة العربية السعودية من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني خلال هذه الأيام، وبدأوا في البحث والاستعلام عن نتائجهم وموعد ظهورها من قبل المدارس التابعين لها.

ومن المقرر أن تقوم المدارس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالاعلان عن نتائج الطلاب التابعين لها من خلال موقع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في كافة المواد الدراسية التي أدوا فيها اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، فمن المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعد أن انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني خلال هذه الأيام.

موقع نظام نور التعليمي هو أحد أهم الأنظمة التعليمية الالكترونية في المملكة العربية السعودية والتابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث أن نظام نور التعليمي يقدم خدماته لكافة من يتعلقون بالعملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية،فخدمات نظام نور متاحة لكافة العاملين في قطاع التعليم من منسوبي التعليم، بالإضافة إلى أولياء الأمر، والطلاب، وتعد خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نهاية كل فصل دراسي هي أحد أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها نظام نور لكافة الطلاب وأولياء الأمور، حيث نجد أن الطلاب وأولياء الأمور يبدأون في البحث عن رابط نظام نور برقم الهوية من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي.

نظام نور

وقد تم إنشاء نظام نور التعليمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل أن يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية إلكترونياً لكافة الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، وأيضاً قائدي المدارس، وغيرهم من منسوبي التعليم إذ أنه سهل عليهم الكثير من أجل متابعة كافة مايتعلق بالعملية التعليمية من خلال نظام نور، حيث أن نظام نور يأتي ضمن خطة المملكة العربية السعودية في التحول الإلكتروني، والتي تقضى بإتاحة كافة الخدمات إلكترونياً للجميع، من أجل الحفاظ على الوقت والجهد، وتسهيل الحصول على الخدمات للجميع، حيث أصبحت الدراسة تتم في المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي أطلقتها الوزارة لغرض الدراسة عن بعد، حيث تم بدء العام الدراسي 1442 من خلال منصة مدرستي، حيث يدخل الطلاب والمعلمون إلى الفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي والقيام بالاستماع إلى الشرح والتفاعل مع زملاء الفصل.

نظام نور تسجيل الدخول

وللاستفادة من خدمات موقع نور التعليمي فيجب أن يتم تسجيل الدخول على نظام نور، حيث يمكن أن يقوم الطالب وولي الأمر، والمعلم، وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية الدخول إلى موقع نور التعليمي عبر زيارة noor.moe.gov.sa ومن ثم القيام بعملية تسجيل الدخول من خلال إدخال كل من:

اسم المستخدم.

كلمة المرور.

رمز التحقق الذي يظهر لكم على الشاشة.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

وفي حال نجاح عملية تسجيل الدخول عبر نظام نور فسيمكنكم الاستفادة من كافة الخدمات التابعة لنظام نور التعليمي، وهو بمثابة المعول لمن يتبعون العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

خدمات موقع نظام نور

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات التي تهم كافة من يتعلقون بالعملية التعليمية، وسنقوم بعرض بعض خدمات نظام نور، ومنها:

الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تسجيل الطلاب الجدد.

نتائج النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.

متابعة أداء الطالب في الدراسة من خلال حساب المعلم وولي الأمر.

رفع درجات الطلاب وإتاحتها للجميع فور الإعلان عنها.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 نظام نور

ويوفر موقع نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب حيث أنه في حال إقتراب ظهور نتائج الطلاب يبدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي، وأيضاً الإطلاع على بيان درجات الطالب في سهولة ويسر، الأمر هذا كان يستوجب في الماضي الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب من أجل الحصول على نتيجته في الاختبارات.

نظام نور برقم الهوية

ونجد أنه مع اقتراب ظهور نتائج الطلاب في الممكلة العربية السعودية يبدأ نظام نور يكتسح محركات البحث الالكترونية من أجل أن يحصل الطلاب على نتائجهم، حيث أن موقع نظام نور يتصدر في هذا الوقت قائمة البحث الأكثر تداولاً داخل المملكة العربية السعودية، كما أن وزارة التعليم تقوم من آن لآخر بالتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن النتائج، حيث يتم توفير رابط نظام نور برقم الهوية، والذي من خلاله يتمكن الطالب وولي الأمر من الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب، وهذه الخدمة لاتستوجب تسجيل الدخول إلى نظام نور أو الحصول على حساب عبر النظام.

نتائج نور

ويقوم نظام نور بعرض كافة نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية، وحتى المرحلة الثانوية، حيث يقوم الطالب بالاستعلام عن نتائجهم في سهولة ويسر، كما أن هذا الأمر يتطلب فقط عملية الدخول إلى نظام نور، حيث تقوم المدارس بتوجيه الطلاب في أول العام الدراسي بالتسجيل في نظام نور، من خلال قيامها بإعطائهم اسم مستخدم وكلمة المرور، من أجل أن يقوموا بالولوج إلى نظام نور التعليمي، والاستفادة من خدماته.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

ويتساءل البعض أحياناً عن كيفية تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور حيث أن هذه العملية تتم وفقاً لجدول محدد تقوم بالإعلان عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل تسجيل الطلاب، حسب سنهم وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالطالب الجديد نفسه.

ويقوم ولي أمر الطالب بتسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال حساب ولي الأمر الخاص به، ومن ثم القيام بعملية إضافة الطلاب إلى نظام نور، حيث يبدأ ولي الأمر بتسجيل بيانات الطالب التابع له، مع ضرورة التأكد من صحة هذه البيانات، حيث أنها تتم مراجعتها من قبل وزارة التعليم، ومن ثم قبول إلتحاق الطالب إلى المدرسة الذي يرغب ولي الأمر في إلحاقه بها.