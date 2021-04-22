تكليف الأستاذ زيدان الشمري مساعد للمدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء للخدمات المساندة

هاني الطويل – الاحساء

صدر اليوم قرار نائب وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد

بتكليف الاستاذ زيدان بن عبيد الشمري بالعمل مساعداً لمدير عام التعليم للخدمات المساندة بإدارة التعليم بمحافظة الأحساء حتى تاريخ ١-١-١٤٤٤ھ

يمارس المكلف الاختصاصات والصلاحيات الممنوحه للمساعدين والمساعدات وفق الأنظمة والتعليمات

وأعرب الأستاذ زيدان الشمري مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الاحساء للخدمات المساندة عن اعتزازه بالثقة، داعيًا الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته، وأن ذلك حافزًا للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.

والأسرة التعليمية في محافظةالأحساء تبارك وتهنئ الأستاذ زيدان عبيد الشمري مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الاحساء للخدمات المساندة متمنين له التوفيق والنجاح ومزيدًا من النجاحات التعليمية لصالح تعليم المحافظة