- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
هاني الطويل – الاحساء
صدر اليوم قرار نائب وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد
بتكليف الاستاذ زيدان بن عبيد الشمري بالعمل مساعداً لمدير عام التعليم للخدمات المساندة بإدارة التعليم بمحافظة الأحساء حتى تاريخ ١-١-١٤٤٤ھ
يمارس المكلف الاختصاصات والصلاحيات الممنوحه للمساعدين والمساعدات وفق الأنظمة والتعليمات
وأعرب الأستاذ زيدان الشمري مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الاحساء للخدمات المساندة عن اعتزازه بالثقة، داعيًا الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته، وأن ذلك حافزًا للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.
والأسرة التعليمية في محافظةالأحساء تبارك وتهنئ الأستاذ زيدان عبيد الشمري مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الاحساء للخدمات المساندة متمنين له التوفيق والنجاح ومزيدًا من النجاحات التعليمية لصالح تعليم المحافظة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكليف الأستاذ زيدان الشمري مساعد للمدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء للخدمات المساندة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.