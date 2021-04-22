نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي, اليوم الخميس الواقع في 22 نيسان 2021 أوضحت المديرية العامة للجوازات عن طريق حسابها الرسمي عبر تطبيق تويتر عن خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطنين مجلس التعاون الخليجي, وللمقيمين في دول التعاون الخليجي من مختلف الجنسيات ولحاملين تأشيرات الدخول بصفة زيارة مؤقتة, وكانت قد أتاحت الخدمات المتعلقة بلجوازات عبر تطبيق أبشر الإلكتروني وذلك بإشراف مباشر من وزارة الداخلية السعودية, وذلك بالتاون مع المركز الوطني للمعلومات في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في أبشر للجوازات

قم بالدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال البوابة الرئيسية.

قم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات للشخص طالب الخدمة.

أكد عملية التسجيل.

قم بتفعيل الخدمة المطلوبة من خلال اجهزة الخدمة الذاتية في منصة أبشر أو من خلال البنوك في السعودية.

ملاحظة مهمة بإمكانك التسجيل لإي شخص يخص مجرد الحصول على معلوماته الشخصية وحساب المستخدم الخاص به.

تفاصيل التسجيل في منصة أبشر للجوازات

وبينت الجوازات أنه بإمكان أي شخص أن يقم بلتسجيل لتابع له في منصة أبشر بموجب رقم هوية المقيم ولحاملي الزيارات الرسمية للبلاد بموجب رقم دخولهم لأي بلد على الحدود, حيث يمكن لهذه الفئات التسجيل وتفعيل حساب في منصة أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية في أبشر, وذلك عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك السعودية ضمن المملكة.

فوائد التسجيل في منصة أبشر للجوازات

ومن أهم الفوائد في جعل خدمات الجوازات للمقيم أو الزائر لدول التعاون الخليجي عبر منصة أبشر الإلكترونية هو التماشي مع القرارات التي تتخذها الدول في مواجهة امتداد فايروس كورونا المستجد للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين, وتخفيف للأزمة التي تحصل في مناطق قطع وتجديد الجوازات لجميع الفئات, والهدف الأسمى هي رقمنة الثبوتيات واعطاء فرصة لمشاركة الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة ممتازة للشعب في دول التعاون الخليجي, وكل هذا يأتي ضمن النظرة المستقبلية في عيون القيادة الحكيمة من ملك السعودية وولي العهد محمد بن سلمان, ومثال على ذلك الاستفسارعن قبول الدفاع المدني كان عبر منصة أبشر وقطع الرخص المرورية عبر أبشر أيضاً, والهوية الرقمية لرجال الأمن كذلك أيضاً عبر منصة أبشر .