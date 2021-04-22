قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال وبالتقسيط على 30 عام من بنك البلاد

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عمر شويل - جدة قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال وبفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 30 سنه من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يقدم بنك البلاد تمويل يستطيع الحصول عليه من خلال ضمان العقار فيعد العقار هو مصدر التمويل من خلال الحصول على تمويل الأسهم برهن العقار سواء مباني أو أراضي والذى يوفر الحصول على للعميل الحصول على تمويل نقدي بسيولة مالية أكبر وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال

قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

وفر بنك البلاد بالمملكة إمكانية الحصول على قرض نقدي ميسر يتميز بأنه قرض بسيولة مالية أكبر من خلال رهن العقار أو الأرض أو المبنى ويتميز هذا التمويل بعدد من المميزات وهي

يتميز القرض برهن العقار من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية

يوفر القرض برهن العقار لدى بنك البلاد بأن العميل المتقدم يستطيع السداد على فترات تقسيط مرنة والتى تصل إلى 25 عام ويمكن مدها إلى 30 عام

التمويل برهن العقار يتميز بأن يعمل يحصل على إجراءات سريعة عند إتمام القرض

يتميز التمويل بضمان العقار من بنك البلاد بأن مبلغ التمويل يصل إلى 5000000 ريال سعودي كحد أقصى

يستطيع العملاء الراغبين في طلب الحصول على التمويل العقاري السداد المبكر في أى وقت

شروط الحصول على قرض برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

هذا القرض العقاري الجديد والمميز والذى يتميز بالعديد من المزايا التي تجعلة يوفر للعملاء سيولة مالية فورية وبفترة سداد مرنة تصل إلى 30 عام ويستطيع العملاء الحصول على هذا القرض بعد توافر شروط الحصول عليه وهي كما يلي

يشترط أن يكون المتقدم بطلب القرض فاتح حساب جاري ببنك البلاد

لابد أن يكون طالب القرض برهن العقار مواطن سعودي الجنسية

21 عام هو الحد الأدنى لعمر طالب التمويل العقاري لدى بنك البلاد

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب القرض العقاري من بنك البلاد

لابد من نقل الراتب لدى بنك البلاد لطلب القرض العقاري

خطوات الحصول على قرض برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يتمكن طالب الحصول على قرض برهن العقار الحصول عليه من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد بالمملكة ثم الدخول على رابط التمويل برهن العقار ثم بعد الإطلاع يتمكن العميل بالضغط على طلب التمويل الآن ويفتح له نموذج يقوم بملئ

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل برهن العقار من بنك البلاد

هناك مجموعة من المستندات لابد من تقدمها لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل برهن العقار من بنك البلاد وهي ما يلي