قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال وبالتقسيط على 30 عام من بنك البلاد

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عمر شويل - جدة قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال وبفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 30 سنه من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يقدم بنك البلاد تمويل يستطيع الحصول عليه من خلال ضمان العقار فيعد العقار هو مصدر التمويل من خلال الحصول على تمويل الأسهم برهن العقار سواء مباني أو أراضي والذى يوفر الحصول على للعميل الحصول على تمويل نقدي بسيولة مالية أكبر وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال
قرض نقدي بسيولة تصل إلى 5000000 ريال من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
وفر بنك البلاد بالمملكة إمكانية الحصول على قرض نقدي ميسر يتميز بأنه قرض بسيولة مالية أكبر من خلال رهن العقار أو الأرض أو المبنى ويتميز هذا التمويل بعدد من المميزات وهي
- يتميز القرض برهن العقار من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية
- يوفر القرض برهن العقار لدى بنك البلاد بأن العميل المتقدم يستطيع السداد على فترات تقسيط مرنة والتى تصل إلى 25 عام ويمكن مدها إلى 30 عام
- التمويل برهن العقار يتميز بأن يعمل يحصل على إجراءات سريعة عند إتمام القرض
- يتميز التمويل بضمان العقار من بنك البلاد بأن مبلغ التمويل يصل إلى 5000000 ريال سعودي كحد أقصى
- يستطيع العملاء الراغبين في طلب الحصول على التمويل العقاري السداد المبكر في أى وقت
شروط الحصول على قرض برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
هذا القرض العقاري الجديد والمميز والذى يتميز بالعديد من المزايا التي تجعلة يوفر للعملاء سيولة مالية فورية وبفترة سداد مرنة تصل إلى 30 عام ويستطيع العملاء الحصول على هذا القرض بعد توافر شروط الحصول عليه وهي كما يلي
- يشترط أن يكون المتقدم بطلب القرض فاتح حساب جاري ببنك البلاد
- لابد أن يكون طالب القرض برهن العقار مواطن سعودي الجنسية
- 21 عام هو الحد الأدنى لعمر طالب التمويل العقاري لدى بنك البلاد
- 3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب القرض العقاري من بنك البلاد
- لابد من نقل الراتب لدى بنك البلاد لطلب القرض العقاري
خطوات الحصول على قرض برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
يتمكن طالب الحصول على قرض برهن العقار الحصول عليه من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد بالمملكة ثم الدخول على رابط التمويل برهن العقار ثم بعد الإطلاع يتمكن العميل بالضغط على طلب التمويل الآن ويفتح له نموذج يقوم بملئ
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل برهن العقار من بنك البلاد
هناك مجموعة من المستندات لابد من تقدمها لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل برهن العقار من بنك البلاد وهي ما يلي
- تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية
- تقديم نسخة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري
- تقديم نموذج نقل الراتب لبنك البلاد بالمملكة
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