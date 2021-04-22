سلوى البلادي ..تكتب .. كلام من القلب إلى القلب

محبة الناس رزق عظيم من الله ، وكنز ليس له ثمن حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا

قد تطلب من الله القوة، فيعطيك تحديات لتتغلب عليها، فتزداد قوة.

قد تطلب منه الحكمة، فيقدّر لك أن تقع في مشكلات لتقوم بحلها، فتزداد حكمة

قد تطلب منه محبة الناس، فيضع في طريقك أناسًا يحتاجون مساعدتك فتساعدهم، فيغرس فيهم محبتك

قد لا يعطيك الله ما تريد، لكن تأكد أنه سيعطيك ما تحتاج

هذه ثقتي بربي

محبة قلوب الناس علامة محبة الله

أرى محبة الله في أدق تفاصيلي اليومية؛ كأن يُلقي محبتي في قلب كل من يراني، حين تدعوا لي عجوزًا لا تعرفني، حين يبتسم لي طفل صغير فيُهوِّن عليّ تعب اليوم، حين يستُرني؛ فيراني الناس نقيًّا، حين أدعوه بشيء ما فيستجيب لي في نفس الوقت، حين يبعد عني صديقة أُحبها فأحزن؛ فيُظهِر لي بعدها أن قُربها كان أذى؛ ثم يُعوضني بشخص آخر تصبح أقرب صديقة، حين يؤجِّل سعادتي للوقت الذي يراه مُناسبًا لي وحين يبتليني ليُطهرني

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((إذا أحبَّ اللهُ العبدَ نادى جبريلَ : إن اللهَ يحبُّ فلانًا فأحبِبْه ، فيُحِبُّه جبريلُ ، فينادي جبريلُ في أهلِ السماءِ : إن اللهَ يحبُ فلانًا فأحبُّوه ، فيُحِبُّه أهلُ السماءِ ، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض)).

في هذا الحديثِ بيانُ فضْلِ تحصيلِ محبَّةِ اللهِ تعالى وما يترتَّبُ عليها مِنَ الجزاءِ في الدُّنيا ، فضلًا عمَّا يترتَّبُ عليها مِن نعيمِ الآخرة ؛ فإنَّه سبحانه وتعالى إذا أحبَّ عَبدًا ؛ نتيجةً لطاعتِه ، نادى الحقُّ تبارك وتعالى جبريلَ وقال : إنَّ اللهَ يُحبُّ فلانًا فَأحبِبْه ، فيُحبُّه جبريلُ فيُنادي جبريلُ في أهلِ السَّماءِ : إنَّ اللهَ يُحبُّ فلانًا فَأحِبُّوه ، فَيحبُّه أهلُ السَّماء

ثُم يُوضعُ له القَبولُ في الأرض ، يعني : عند أكثرِ مَن يعرفُه مِنَ المؤمنين ، ويَبقى له ذِكرٌ صالح ، ويقال معناه : يُلقِي في قلوبِ أهلِها محبَّتَه مادحين له

قال الله تعالى: ﴿وألقيت عليك محبة مني﴾.

أعظم الحب هو الذى يكون من الله ، فإن أحبك الله

أسعدك ، ونصرك ، وأزال همك ، وأزاح غمّك ، وألقى في قلوب الناس حبك

محبة الناس لك وثقتهم فيك نعمة، وأشرف مراتب النجاح حب الناس لك، ومن أنواع الرزق أن يجعل الله لك قبولا ومكان في قلوب كل من يراك من الناس، فكن جميلا وألقي التحية بقولك السلام عليكم، شكرا لك، بارك الله فيك، من فضلك، قل النصيحة وإبتسم للناس، أبعد الأذى عن الطريق وأذكر الله في صمتك وكلامك، فليس أجمل ولا أحلى ولا أغلى من محبة الناس ودعواتهم لك بالخير، لم نخلق للبقاء في هذه الدنيا الفانية فأصنع لروحك أثرا طيبا عطرا يبقى من بعدك، وأحسن إلى الناس تكسب قلوبهم، وتنال رضاهم ودعواتهم

الحمدلله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض

اللهم ارزقنا .. حلاوة الأخوة ، وطول الصحبة ، ولذة المغفرة ، وصفاء الود ، وتجنب الزلل ، وبلوغ الأمل ، وحسن الخاتمة بصلاح العمل.

اللّهم انا نسألُك أن ترزُقَنا حبَّك وحبَّ من يُحبُّك وحبَّ كلِّ عملٍ يُقرِّبُنا إلى حبِّك