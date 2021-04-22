نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع رابط نتائج نظام نور 1442 noor لإعلان نتائج الطلاب بالمملكة الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج نظام نور 1442 noor ، لحظات من الترقب والإنتظار يعيشها طلبة وطالبات المملكة من أجل إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني على موقع نظام نور، ذلك الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، والذي أطلقته من أجل مساعدة العملية التعليمية والتحول من الاعتماد على التعاملات الورقية المباشرة إلى التعاملات الرقمية الإلكترونية، حيث يتيح النظام العديد من الخدمات التي تقدم للطلبة والطالبات وأولياء الأمور وتخدم العملية التعليمية بصورة كبيرة، وكل ذلك فقط بتسجيل حساب لولي الأمر أو الطالب عبر الموقع والإطلاع على كل جديد.

مازالت عمليات البحث تتزايد أكثر وأكثر حول نظام نور برقم الهوية من أجل أن يتم التعرف على النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات في المملكة، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، حيث قررت المملكة تزامنًا مع الظروف الحالية لانتشار وباء كورونا بإلغاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني كما قررت سابقًا إلغاء الذهاب إلى المدارس وتحويل عملية التعليم إلى التعليم عن بُعد، وبذلك أصبح التعليم إلكتروني وعملية استخراج النتائج ستتم إلكترونيًأ أيضًا عبر نظام نور.

رابط نتائج نظام نور 1442 noor

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أنها تقوم في الفترة الحالية برصد الدرجات وتدقيقها ومراجعتها استعدادًا لنشرها عبر موقع نور الإلكتروني، ليتمكن كافة الطلبة والطالبات من التعرف على النتائج برقم الهوية من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلبة والطالبات دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، وجاء إطلاق نظام نور لتحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030 والتي تسعى لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

يُذكر أن نظام نور الإلكتروني يقدم للطلبة والطالبات العديد من الخدمات الإلكترونية وأيضًا لأولياء الأمور ومن بين تلك الخدمة تسجيل طالب جديد عبر نظام نور، حيث يتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم للروضات والصف الاول الابتدائي دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

خطوات استعلام نتائج الطلاب

ويمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول على رابط نظام نور لنتائج الطلاب عبر رابطه الرسمي.

الضغط على الاستعلام عن النتائج برقم هوية الطالب.

كتابة رقم السجل المدني الخاص بالطالب، ثم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر نتائج الطلاب كاملة.

نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية

أوضحت العديد من المصادر في المملكة أنه من المقرر أن يتم عرض النتائج للطلاب في كافة المراحل التعليمية من خلال نظام نور لكافة المستويات التعليمية بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن يتم مراقبة الدرجات بالنظام من جانب المعلمين والمعلمات، وسوف تنشر نتائج الترم الثاني مع الأسبوع المقبل، حيث سيتم تفعيل النظام أمام الجميع ويصبح من حق الطلاب الحصول على النتائج بكل سهولة من خلال استخدام رقم الهوية.