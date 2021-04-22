نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب سريع وفق الشريعة لـ 300 ألف ريال فترات سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المصارف في المملكة العربية السعودية تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب فوري وبشكل سريع، ولمعرفة الخدمات التي تقدمها المصاريف يكون بالدخول على الموقع الالكتروني، ومن هذه المصارف نقدم لكم تمويل بنك الرياض، حيث يوجد برامج التمويل الشخصي المتنوعة لكل من (السعوديين- المقيمين- المتقاعدين- المتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبرى)، وكل برنامج له شروط خاصة به، ومن موقع البنك تعرف كيفية تقديم طلب والشروط المطلوبة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يقدم بنك الرياض بالسعودية تمويل شخصي بدون تحويل راتب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يتطلب فتح حساب بنك الرياض، وسهولة في الحصول على السيولة من خلال تمويل شخصي سريع تستطيع به تحقيق أهدافك، ومن مميزات التمويل الشخصي الفوري من بنك الرياض:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

سهولة الحصول على التمويل بشكل سريع

التمويل الشخصي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

فترات سداد التمويل بحسب ما تطلبه ويصل حتى 60 شهراً.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

لكي تعرف قيمة التمويل سواء الشخصي أو العقاري، لابد من المقارنة بين حاسبة التمويل العقاري لجميع البنوك، وفي بنك الرياض تستطيع معرفة قيمة التمويل من الدخول على موقع بنك الرياض، حيث يقدم لكم حاسبة التمويل بنك الرياض، حيث تم تخصيصها للتمويل الشخصي والعقاري ومنها تستطيع تحديد قيمة التمويل ومعرفة المبلغ الشهري المسدد، وفترة التمويل المستحق، وهذه الحاسبة لا تحتاج منك سوى تعبئة بيانات بسيطة، وإنما وفق البنك فأنه حاسبة تقديرية لحساب قيمة التمويل والدفعات الشهرية، بينما غذا أردت معرفة القيمة بشكل دقيق وضع البنك رقم للتواصل (2020-124-800).

بيان بيانات حاسبة التمويل الشخصي بتك الرياض

تبدأ باختيار نوع التمويل (تمويل شخصي)

ثم كتابة الجنسية

وتاريخ الميلاد

وتفاصيل المهنة

والدخل ونوع راتبك

مع توضيح الالتزامات الشهرية

واختار فترة التمويل بالشهر

ثم الضغط على احسب كما بالصورة.

خدمات كثيرة تجدها في بنك الرياض اون لاين للأفراد، فالتمويل لا يقتصر على تمويل شخصي فقط، بل يوجد تمويل سيارات، وتمويل عقاري.

كيفية تقديم طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب

لابد من زيارة احد الفروع، ثم تعبئة نموذج لتمويل المرابحة، ثم تقديم المستندات التالية: