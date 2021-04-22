نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي السعودي لجميع العملاء المقترضين من المصرف 2021 في المقال التالي
إعفاء بنك الراجحي الجديد للمواطنين السعوديين حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك في المملكة حيث يقبل عليه كثير من العملاء نظراَ لثقة العملاء في الخدمات التي بقدمها البنك للعملاء وسهولة الحصول علي التمويلات والقروض المختلفة، فهو يقدم قروض للشباب لكي يوفر لهم فرص عمل مختلفة وإقامة المشروعات الصغيرة، ومن أفضل الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي خدمة الاعفاء من سداد الأقساط للعملاء الذين إستفادوا من قروض بنك الراجحي، وسوف نقدم لكم شروط طلب إعفاء بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.
شروط طلب الاعفاء من قروض بنك الراجحي
- وفاه المقترض.
- حدث للمقترض إصابة أدت الي العجز الكلي.
إذا توفر أحد الشروط يقوم بنك الراجحي بأعفاء أسرة المقترض المتوفي أو المقترض الذي أصيب بالعجز الكلي يمنحهم الاعفاء من الأقساط المتبقية.
كيفية الحصول علي قرض من بنك الراجحي السعودي
- الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي، ثم قم بالضغط علي طلب التمويل الشخصي.
- قم باختيار الطلب والضغط عليه، ثم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.
- قم بإرسال الطلب، وانتظر قليلاَ لمدة 30 دقيقة وسوف يأتيك الرد أما القبول أو الرفض، يقوم البنك بإرسال رسالة علي الهاتف الخاص بك وإذا تمت الموافقة يتم تحويل المبلغ علي الحساب الخاص بالعميل في خلال 30 دقيقة فقط.
العقوبات التي يتعرض لها العميل إذا لم يسدد قرض الراجحي
العقوبات التي يتعرض لها المقترض من بنك الراجحي إذا لم يسدد القرض في مواعيده المتفق عليها من البنك والعميل.
- يتم الاستيلاء علي منزل المقترض وقد تم الاتفاق عليه وموثق في العقد.
- يتم تجميد الحسابات المصرفية للعميل المقترض.
- إذا لم يسدد القرض في المواعيد المتفق عليها يتعرض المقترض الي المسؤلية القانونية.
- لا يستطيع أن يحصل علي قرض بنك الراجحي مرة أخري.
الفئات التي تم إستثائها من خدمة إعفاء قروض الراجحي
يحدد بنك الراجحي الفئات التي تستثني من خدمة إعفاء قروض بنك الراجحي وهي كالتالي.
- إذا كانت وفاه المقترض بسبب تناول الأدوية المخدرة أو الكحوليات.
- إذا كانت وفاه المقترض بسبب الانتحار.
- إذا كانت وفاه المقترض بسبب اشتراكه في الألعاب الخطيرة مثل ركوب الخيل والمغامرات، أو بسبب الأسلحة.
- إذا كان المقترض عليه أحكام قضائية.
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