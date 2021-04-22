قرض منتج آهل الميسر 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل الميسر هو أفضل قرض متاح لجميع السعوديين عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يعطي التمويل بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات ولكن هناك شروط وضوابط محددة من البنك لابد من توفيرها حيث يلتزم جميع المتقدمين بإحضار مختصر الراتب الشهري لهم بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي ولا يقل عمر المتقدم للتمويل لمنتج آهل عن 21 عام لضمان الموافقة على طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية وأتاحت الحكومة السعودية التقديم عن طريق رابط الحصول على قرض منتج آهل بالسعودية لعام 2021م بالدخول على الموقع الرسمي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

أهم مزايا قرض منتج آهل الميسر عبر بنك التنمية الاجتماعية

عند الموافقة على طلب منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية يتم الحصول على العديد من المميزات التمويلية الميسرة التي يوفرها البنك كما يلي بكافة التفاصيل

تمويل شخصي بدون موافقة الكفيل لكل متقدم يعمل في القطاع الحكومي في السعودية

قرض منتج آهل في السعودية يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو بدون أرباح

منتج آهل هو قرض إسلامي مطابقاً مع الشريعة الإسلامية

قرض آهل يمتاز بالتقسيط الميسر بفترة سداد طويلة الأجل حتى خمسة سنوات من خلال بنك التنمية الاجتماعية

شروط الموافقة على قرض منتج آهل في السعودية