نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منتج آهل الميسر 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
منتج آهل الميسر هو أفضل قرض متاح لجميع السعوديين عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يعطي التمويل بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات ولكن هناك شروط وضوابط محددة من البنك لابد من توفيرها حيث يلتزم جميع المتقدمين بإحضار مختصر الراتب الشهري لهم بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي ولا يقل عمر المتقدم للتمويل لمنتج آهل عن 21 عام لضمان الموافقة على طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية وأتاحت الحكومة السعودية التقديم عن طريق رابط الحصول على قرض منتج آهل بالسعودية لعام 2021م بالدخول على الموقع الرسمي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة
أهم مزايا قرض منتج آهل الميسر عبر بنك التنمية الاجتماعية
عند الموافقة على طلب منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية يتم الحصول على العديد من المميزات التمويلية الميسرة التي يوفرها البنك كما يلي بكافة التفاصيل
- تمويل شخصي بدون موافقة الكفيل لكل متقدم يعمل في القطاع الحكومي في السعودية
- قرض منتج آهل في السعودية يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو بدون أرباح
- منتج آهل هو قرض إسلامي مطابقاً مع الشريعة الإسلامية
- قرض آهل يمتاز بالتقسيط الميسر بفترة سداد طويلة الأجل حتى خمسة سنوات من خلال بنك التنمية الاجتماعية
شروط الموافقة على قرض منتج آهل في السعودية
- يحتاج منتج آهل أن يكون عمر المتقدم من واحد وعشرون عام إلى ستون عام كأقصى سن عند التقديم ماعدا فقط المتقاعدين يكون الحد الأقصى المسموح بيه عند التقديم للقرض سبعون عام
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية سواء كان من الرجال أو النساء ويحمل الهوية الوطنية بالمملكة
- يجب عند التقديم على طلب منتج آهل في السعودية أن يكون دخل العميل يساوي على الأقل 2000 ريال سعودي لموافقة بنك التنمية الاجتماعية على القرض
- لابد من توفير كفيل غارم يوافق على القرض للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية ولكن لا يطلب منتج آهل موافقة الكفيل الغارم من العامل في الحكومة السعودية فقط لا غير
- منتج آهل يطلب الإلتزام في سداد الأقساط الشهرية المستحقة والمسيرة في الموعد الذي تم تحديده في المملكة العربية السعودية
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