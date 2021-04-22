نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تعلن عن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة: تبدأ المديرية العامة للجوازات في العمل علي مد فترة صلاحية تأشيرات الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تنتهي فترة صلاحية الإقامة في الفترة من 1-7-1441هـ الموافق يوم 25-2-2020م، حتي 1-10-1441هـ الموافق 24-5-2020م، لمدة ثلاثة أشهر أخرى مجانا.

خطوات تنفيذ خدمات الجوازات المقدمة للزائرين

توضح مصلحة الجوازات السعودية شرح توضيحي لخطوات تنفيذ الخدمات التي تقدمها للزائرين، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة مقيم الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى القيام بالضغط على إدارة الزائرين من القائمة الرئيسية، ومن ثم القيام بالبحث عن الزائر. القيام باختيار فرع المنشأة المنتمي له الزائر، وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر البحث. (كما يمكن اختصار النتائج من خلال إضافة اختيار نوع التأشيرة أو رقم الحدود) نقوم بالضغط على عرض لتقوم بعرض بيانات الزائر. بعد ذلك سوف تظهر قائمة بالخدمات المقدمة للزائرين يمكن اختيار نوع الخدمة المطلوبة.

خدمات الجوازات الإلكترونية وطريقة تسجيل وتفعيل حسابك عبر منصة أبشر

أوضحت الجوازات السعودية للمواطنين والمقيمين أنه من أجل الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية لابد من تسجيل وتفعيل الحساب الخاص بك في أبشر الإلكترونية من خلال اتخاذ عدة طرق نوضحها لكم فيما يلي:

التسجيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

تفعيل حساب أبشر من خلال الحساب البنكي.

زيارة فروع المديرية العامة للجوازات من خلال تفعيل وتسجيل حساب أبشر.

التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة

أعلنت الجوازات السعودية عن إتاحة التسجيل في منصة أبشر لكلا من مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والزوار الذين يحملون تأشيرة الزيارة، حيث بإمكان مواطنو الخليج والزائرين التسجيل بموجب رقم الحدود، والمقيم بموجب رقم هوية مقيم، حيث يمكنهم التسجيل من خلال اتباع خطوات التسجيل كما هي موضحة:

خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية

الجوازات السعودية تعلن عن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، وهي خدمة تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب (تسجيل هروب) آلياً.

يتم التحقق من خلالها من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب، وهي أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، وكذلك يمكن إلغاء بلاغ التغيب، خلال 15 يوم فقط،عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، كما هو موضح فيما يلي

خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر الإلكترونية

توضح الجوازات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية المتاحة للمستفيدين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، في عدة نقاط، وهي:

الدخول على حسابك في منصة أبشر الإلكترونية. نقوم باختيار الخدمات من أيقونة خدماتي. نقوم باختيار الجوازات. نقوم بالنقر على مركز الرسائل وطلبات الجوازات. نقوم باختيار طلب جديد. نقوم باختيار المنطقة. نقوم باختيار نوع التصاريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

الجوازات تتيح خدمة تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر الإلكترونية

أوضحت الجوازات السعودية أنه أصبح من الممكن تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال منصة أبشر الإلكترونية، في أي وقت، وذلك دون النظر إلي المدة المتبقية في صلاحية الجواز، كما أوضحت للمواطنين والمقيمين أن تقديم خدمات الجوازات للمقيمين ومرافقيهم مرتبط بوجود بصماتهم في النظام الآلي.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين

أعلنت الجوازات السعودية، أنه تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرميين الشريفين، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي بشكل آلي لكافة الوافدين، بالنسبة للتأشيرات التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، مجاني دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم، حتى تاريخ 13 ربيع الأول 1442 الموافق 31 أكتوبر 2020.

خدمات الجوازات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة مقيم

يمكنكم الإطلاع على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجوازات عبر بوابة مقيم الإلكترونية، حيث تتضمن خدمات الجوازات الإلكترونية الجديدة كلا من الخدمات التالية للمقيمين وهي:

خدمة إصدار تقرير مقيم من خلال بوابة مقيم الإلكترونية.

خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي وذلك خلال فترة التجربة.

خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية.

خدمة تجديد هوية مقيم للمقيمين المتواجدين خارج المملكة.

شروط وضوابط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية

توضح الجوازات ضوابط وشروط تصاريح السفر فيما يتعلق بالفئات الاستثنائية، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية وزويهم، على أن يقوموا بتقديم ما يثبت من مستندات إقامتهم خارج المملكة، وفق للضوابط والشروط التي حددتها الجوازات من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

أولا: أن يقوم المواطن بتقديم بالمستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج،وهي:

إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليها، وثيقة تملك عقار، أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

بطاقة إقامة في البلد سارية المفعول.

تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة، لا تقل في عن 6 شهور في مجموعها، خلال الثلاث سنوات السابقة .

ثانيا: إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية للأفراد.

خطوات خدمة طلب تقرير مقيم عبر بوابة مقيم الإلكترونية للعامل المقيم في المنشأة

القيام بالدخول على الحساب الخاص بالمنشأة، وذلك من خلال بوابة مقيم. ومنها ييتم الذهاب إلى بوابة المقيمين، ومن ثم القيام باختيار البحث عن مقيم. إدخال رقم هوية المقيم أو الجواز. الضغط على عرض ملف مقيم. نختار منها خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات. الإطلاع على معلومات التقرير، ثم الضغط على طباعة.



الجوازات السعودية: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبعثين



أوضحت الجوازات السعودية، تنبيه من خلال الموقع الرسمي لها على تويتر، ضمن الجهود التي تعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية، أنه قد تم عمل إيقاف مؤقت خاص بخدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلاب، المبتعثين من المواطنين والمواطنات، عبر منصة أبشر الإلكترونية، وأنه سوف يتم تفعيل الخدمة مرة أخرى من جديد، خلال الأيام القادمة.

الموافقة الكريمة على عدد من القرارات الصادرة بشأن رفع تعليق الرحلات الدولية، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

نشرت الجوازات السعودية من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريده عن صدور الموافقة على عدد من القرارات التي تتعلق برفع تعليق الرحلات الدولية، سواء كانت تلك الرحلات من المملكة أو إليها، وفتح النوافذ البرية والبحرية، وذلك بعد الأول من يناير القادم 2021، كما هو موضح، سوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق على مغادرة المواطنين للمملكة ومن ثم العودة إليها، وذلك قبل 30 يوم من 1 يناير 2021.

السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية، والعودة إليها مرة أخرى وذلك وفقا لعدة ضوابط وشروط محددة،والسماح لغير السعوديين بالدخول وذلك بالنسبة للأشخاص الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة، والعمل على رفع التعليق بشكل جزئي عن الرحلات الجوية الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة

تعلن الجوازات تنفيذا للتوجيهات، عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، آليا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة لهم فترة التمديد، ليكون إلي تاريخ 13-2-1442، الموافق يوم 30-9-2020، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

قرار تمديد تأشيرة الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة

تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للوافدين بدون مقابل لمدة ثلاثة أشهر، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار أمر ملكي لوزارة الداخلية السعودية، يتضمن الموافقة علي تمديد عدد من المبادرات تتعلق بصلاحية التأشيرات والإقامة الخاصة بالوافدين، حيث وافق سمو الملك على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل، وكذلك تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تنتهي صلاحية الإقامة الخاصة بهم، خلال فترة تعليق الدخول والخروج من وإلي المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما أوضح مصدر مسئول من وزارة الداخلية السعودية، أنه وفق لمضمون الأمر الملكي، تخضع هذه الاستثناءات للمتابعة المستمرة، والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين من أصحاب المهن التجارية

توضح المديرية العامة للجوازات أن تمديد صلاحية التأشيرات يشمل أصحاب المهن التجارية والصناعية، المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من استغلال تأشيراتهم في فترة تعليق الدخول والخروج، من وإلي المملكة السعودية عبر المنافذ، مع العلم أن إجراءات تمديد الصلاحية سوف يتم آليًا من النظام، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجوازات.

تمديد هوية مقيم آليا للوافدين لمدة ثلاثة أشهر داخل وخارج السعودية

بدأت الجوازات في العمل علي مد هوية مقيم بشكل آلي للوافدين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتشمل المقيمين المنتهية إقامتهم خلال هذه الفترة: من تاريخ 23 رجب 1441هـ الموافق 18 مارس 2020م، وحتي 9 ذو القعدة 1441هـ وحتي 30 يونيو 2020م، وأوضحت أن تمديد صلاحية التأشيرة سوف يتم مجانا بدون مقابل وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادي.

كما أتاحت للمواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.