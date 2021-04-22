نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل باب رزق لأصحاب الأعمال الحرة بشروط ميسرة وبقيمة 100 ريال في المقال التالي
تمويل باب رزق يقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث يعد تمويل باب رزق من افضل المصادر التي تقدم تمويلات ميسرة ومتساهله داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي تسند المواطنين وتساعدهم في بناء مشروع خاص بهم، فيوجد الكثير من المواطنين الذين يمرون بظروف مادية سيئة وخصتا بعد الظروف التي تمر بها البلاد بعد ظهور فيروس كرونا المستجد الذي اثر علي الكثير من المواطنين وتتدهور الأحوال الاقتصادية في جميع البلاد، لذا توفر الكثير من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخمات التمويلية التي تسند المواطنين، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل باب رزق الذي يقدم العديد من التمويلات المختلفة كتمويل خاص بالسيدات التي يصل إلي 50 ألف ريال، وتمويل الأسرة بقيمة 200 ريال سعودي ويضآ تمويل الفرد الواحد وتمويل لأصحاب الأعمال الحرة التي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
تمويل باب رزق لأصحاب الأعمال الحرة
التمويل المقدم من تمويل باب رزق لأصحاب الأعمال الحرة بقيمة تصل إلي 100 ألف ريال سعودي، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل المقدم من باب رزق ولاكن بعد توافر جميع الشروط اللازمة التي حددتها والمستندات المطلوبة.
- لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من باب رزق جميل يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.
- التمويل المقدم من باب رزق جميل متاح لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يشترط العميل المتقدم للتمويل الشخصي أن يكون ممتلك لمشروع تجاري قائم ونشط وذلك من أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي.
المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من باب رزق
يتطلب تمويل باب رزق وذلك من اجل الحصول التمويل بعض المستندات الواجب توافرها والتي سوف نوضحها من خلال الفقرات التالية:
- تحضير صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل المتقدم وصوة من بطاقة الهوية الوطنية مطابقة الأصل للكفيل.
- يجب تقديم خطاب تعريفي من جهة العمل للعميل المتقدم والكفيل أيضاً.
- تقديم بطاقة العمل والكشف عن التأمينات الاجتماعية للعميل والكفيل إذا كان بالقطاع الخاص.
- يجب تقديم العنوان الوطني للعميل والكفيل.
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