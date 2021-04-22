تمويل شخصي يصل الي 100 الف ريال بدون كفيل من عدة بنوك وشركات تمويلية

تمويل شخصي يصل الي 100 الف ريال سعودي؛ فقد يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في تأسيس مشروع لهم أو الشباب المقبلين علي الزواج عن بنوك وشركات تمويلية تٌقدم لهم قروض بتسهيلات فريدة وفترة سداد مرنة، ولذلك فقد نستعرض معكم بعض التمويلات المرنة التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص تتوافر لديه الشروط التي سنذكرها لكم عبر المقال.

تمويل شخصي 100 الف ريال سعودي بدون كفيل

يتوفر في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الشركات التمويلية المميزة والتي لا تضع شرط وجود الكفيل كا إحدى شروطها الأساسية، ولذلك فقد يبحث كثير من العملاء عن مبلغ الـ 100 الف ريال سعودي كقيمة تمويل علي اعتباره مبلغ مناسب لتكملة مشروع ما أو للمساعدة في متطلبات الحياة كالزواج أو بناء عقار أو غيره، كما يتم جدولته بطريقة مبسطة، لذا فقد نٌقدم لكم تمويل يصل الي 100 الف ريال مع ذكر شروط الحصول عليه ومزاياه.

تمويل شركة متاجر للتمويل

تقدم شركة متاجر للتمويل العديد من التمويلات بتسهيلات عديدة للأفراد والمؤسسات المبتدئة والمؤسسات الضخمة، كما تُقدم تمويل سيارة والعقارات أيضاً، أهم ما يميز التمويل أنه متوافق مع أحكام الدين الإسلامي مع وجود برامج لحماية حقوق العميل الشخصية، ويصل المبلغ الذي تقدمه الشركة الي 100 الف ويتم السداد علي 48 شهر، وشروط الحصول عليه كالأتي:

ألا يقل الراتب عن 6000 ريال.

يجب تحويل الراتب الشهري الي الشركة، وألا يكون للعميل التزامات تفوق الـ 55%.

أن يكون العميل لدية خدمة عمل لا تقل عن 6 شهور للقطاع الخاص و3 شهور للقطاع العام.

تمويل شركة دار التداولات

تٌقدم دار التدولات تمويل شخصي يصل الي 60 الف ريال سعودي بدون وجود كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري، حيث تٌقدم التمويل الي العميل بتيسيرات عديدة، ويتم سداد الأقساط علي 60 شهراً، والحصول علي التمويل وفق الشروط الآتية: