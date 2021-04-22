تمويل يصل إلى 200,000 ريال.. خطوات الحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1442

فُرصة أمام المواطنين والمقيمين في السعودية، الراغبين في الحصول على تمويل مُيسّر يبدأ من 50 ألفًا إلى 200 ألف ريال، الحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1442هـ، والذي يُوفر العديد من المميزات، فيما يأتي ذلك تيسير على العملاء وتحسين أحوالهم المالية، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ أشهر، وهي من الخدمات التي تضاف إلى هذا المصرف الذي تأسس قبل نحو 45 عامًا.

خطوات الحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1442

يحتاج الحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1442هـ، إلى توفير بعض الوثائق والمستندات، قبل الاتصال على ممثلي خدمة العملاء، وطلب التمويل، وذلك على النحو الآتي:

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمقيمين كاملاً. نسخة من الإقامة غير منتهية الصلاحية ونسخة من الجواز غير منتهي الصلاحية يختمها ويوقعها موظف البنك بعد مطابقتهما للأصل. خطاب تعريف من جهة العمل على أوراق الجهة الرسمية يشمل، الراتب الأساسي، والبدلات، وتاريخ الالتحاق بالعمل، وقيمة مستحقات نهاية الخدمة، وتاريخ التعريف. خطاب تحويل الراتب موجه للبنك على أوراق الجهة الرسمية، ويشمل جميع مستحقاته المالية، ومستحقات نهاية الخدمة، ورقم الحساب (حساب الراتب)، وتاريخ بداية التحويل، وتصنيف الجهة لدى وزارة العمل ببرنامج نطاقات، والتوقيع والختم مطابقاً للنموذج المعتمد لدى البنك. كشف حساب لآخر 3 أشهر موضح به آخر 3 رواتب ومختوم من البنك السابق. خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ساري المفعول. يلزم أن يكون اسم الكفيل في الإقامة مطابقاً لاسم الكفيل في خطاب التعريف وأن يكون العميل على كفالة نفس جهة العمل التي صدر منها خطاب التعريف. مراعاة أن يكون تاريخ إصدار خطاب التحويل خلال مدة سريان إخلاء الطرف. وبعد توفير هذه المستندات يمكن الاتصال على الهاتف المصرفي “فلكس كول” 8000 124 800 ، أو زيارة أحد فروع البنك لطلب التمويل.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من المصرف السعودي للاستثمار

وهناك عدد من المميزات التي يمكن الحصول عليها من التمويل الشخصي من المصرف السعودي للاستثمار، وهي على النحو الآتي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. معتمد من الهيئة الشرعية للبنك. من الممكن الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل. يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد الحصول على زيادة في الراتب الشهري. الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم. لا حاجة لوجود كفيل الحصول على التمويل في اليوم نفسه.

شروط الحصول على تمويل من المصرف السعودي للاستثمار

أما بالنسبة لشروط الحصول على تمويل من المصرف السعودي للاستثمار، فهي على النحو التالي: