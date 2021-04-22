“الشقيري” يستعرض الجزر البكر في مشروع البحر الأحمر بمشاهد مبهرة

بلادي – الرياض :

أشاد الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الخميس)، بمشروع البحر الأحمر السياحي، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف عام 2017، والذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع ويتضمّن 90 جزيرة بِكراً.

وكشف الشقيري، في حلقة اليوم من برنامجه “سين” المذاع على قناة MBC1، أن المشروع يوفر 70 ألف وظيفة ودخلا متوقّعا يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، كما يبعد 80% من سكان العالم عن موقعه 8 ساعات فقط.

وأشار إلى أن جزيرة “شُريرة” الشبيهة بالدولفين تُعد الجزيرة الرئيسية بالمشروع، حيث تتضمّن 11 منتجعاً سياحياً تحتوي على 2.5 ألف غرفة فندقية، مستعرضاً الطريق الرابط بينها وبين الساحل الغربي للمملكة، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه بعد عدة أشهر.

كما استعرض الشقيري جزيرة “الوقادي”، والتي أشاد بها كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، أحمد غازي درويش، واعتبرها محمية طبيعية ضمن 9 جزر أخرى بالمشروع، حيث تتميز بوفرة القواقع البلورية والطيور النادرة وأعشاش السلاحف الموجودة بشعابها المرجانية.

وأضاف درويش أن جزيرة الوقادي لم تدخل ضمن الجزر التي سيتم تطويرها، وذلك للمحافظة على مقوماتها الطبيعية، حيث قامت الشركة بإقامة حيد بحري لحمايتها وإمدادها بالكامل بالطاقة المتجددة منعاً لتلوثها.