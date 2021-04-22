ياسر القحطاني يكشف موقفه من رئاسة الهلال

بلادي – الرياض :

أكد لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني أنه يحلم برئاسة النادي الأزرق، مشيرًا إلى أنه رفض عروضاً كثيرة.

وقال القحطاني، في تصريحات إعلامية، إنه أمر وارد في المستقبل أن يتولى رئاسة نادي الهلال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستحيل.

وأضاف أنه يظن إنه يدعم إدارة الهلال في وقت نزول مستوى الفريق لكي يحصل على منصب، وهذا أمر مضحك.

وأوضح أنه رفض العروض التي قُدمت له في المجال الكروي خلال الفترة الماضية.

وقرر ياسر القحطاني اعتزال كرة القدم في عام 2018 بعد مسيرة طويلة ورائعة بقميص الهلال وأيضاً المنتخب الوطني.