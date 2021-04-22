“الدفاع المدني” يحذر من أمطار رعدية ربيعية قد تؤدي لجريان سيول

بلادي – الرياض :

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء على معظم المناطق.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، بحسب ما وردها من الأرصاد، تتأثر مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

فيما ستتأثر يومي الجمعة إلى الأحد مناطق الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن يوم السبت إلى الثلاثاء تشهد مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورياحا متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.