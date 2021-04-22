مكملات غذائية وفيتامينات تقلل احتمالات الإصابة بكورونا وأخرى لا تفيد

بلادي – الرياض :

كشفت دراسة عن دور بعض المكملات والفيتامينات في تعزيز المناعة في الجسم والوقاية من الفيروسات، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأوضحت أن مكملات الفيتامينات المتعددة أو أوميغا 3، أو البروبيوتيك الذي يعمل على تحقيق توازن البكتيريا المفيدة والضارة الموجودة في الجهاز الهضمي، أو فيتامين د، قد تؤدي جميعها إلى تقليل خطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، أن المكملات الغذائية تساعد في دعم نظام المناعة الصحي، حيث ارتبط تناولها بانخفاض خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 14 %.

ووفق الدراسة فإن تناول أي من مكملات فيتامين سي أو الزنك أو الثوم لم يكن مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالفيروس.

وكانت مبيعات المكملات ارتفعت بشكل قياسي في مارس وأبريل من العام الماضي في أوروبا وأمريكا مع بدء انتشار كورونا.