“الصحة” تمدد العمل في محطة الفحص الموسع ببوابة المطار لـ 24 ساعة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تمديد العمل إلى 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين والمقيمين، مهيبة بالجميع الحضور وفق الموعد المحدد.

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