اشتباه يقود الجهات الأمنية لإحباط تهريب 17 كجم من الحشيش المخدر بجازان

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على شخص تم الاشتباه به في أحد مراكز الضبط الأمني في محافظة بلغازي.

وأوضحت شرطة جازان أن الشخص عُثر بحوزته على 17 كجم من مادة يُشتبه أنها من الحشيش المخدر، مخبأة داخل المركبة.

وأضافت الشرطة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهم وإحالته لجهات الاختصاص.