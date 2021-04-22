تسجيل بلاغات هروب العمالة المنزلية إلكترونيا عبر منصة ابشر

تسجيل بلاغات هروب العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية يجهلها الكثير من المواطنين في المملكة، ولهذا السبب أتاحت الحكومة السعودية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية عدد لا حصر له من الخدمات التي تهم المواطن السعودي والمقيم المغترب علي الأراضي السعودية، ومن بين الخدمات التي تساهم في توفير الوقت والجهد للكثير من المواطنين الاستعلام عن تامين السيارة وغيرها من الخدمات الأخري الهامة، ويكون هذا في سبيل دعم الحكومة السعودية المستمر في تقديم كل الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ميسرة وبسيطة تتم في أي وقت وفي أي مكان داخل وخارج المملكة، ويأتي هذا أيضا ضمن سعي المملكة في تطبيق رؤية 2030 التي بدورها تهتم بشأن كافة المواطنين السعودين في المقام الأول.

شروط تسجيل بلاغات تغيب العمالة المنزلية إلكترونيا

أن تكون الإقامة سارية المفعول.

يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.

لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر”، وإنما مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

ألاَّ تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مُصدرة للعامل.

إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتمُّ إلغاؤه نهائيًّا، ويحوّل المقيم إلى قائمة المراقبة، ويُرحّل ويُمنع من دخول المملكة.

مدة تسجيل البلاغ التغيب للعماله

وذكرت الجوازات أن المدة المقررة نظاما، والتي يمكن من خلالها لصاحب العمل إلغاءُ بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية الخاصة به، هي (15) يومًا فقط من تاريخ تسجيل البلاغ، مؤكدة أنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من ” أبشر”، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال مدة الـ (15) يوما.

كيفية تسجيل بلاغات هروب العمالة المنزلية عبر بوابة ابشر

أكدت المديرية العامة للجوازات مجدداً، أنه يمكن التبليغ آلياً عن هروب العمالة المنزلية، وذلك عبر حساب منصة “أبشر”، وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة تسجيل بلاغات هروب العمالة المنزلية، وهذه الخطوات كما يلي: