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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة إحسان عبر الرابط الرسمي في المقال التالي
تعد منصة إحسان من أحد المنصات الوطنية التابعة للمملكة العربية السعودية التي تساهم في جميع الأعمال الخيرية حيث تقوم بإدارة وتنظيم جمع التبرعات، كما أن المنصة تتيح لك طريقة الدفع إلكترونياً وتوفر لك منصة إحسان المساهمة والمشاركة في جمع التبرعات بأعلى درجة من الشفافية والموثوقية وأعلى درجات الأمان، وتخضع منصة إحسان إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ،وتقوم المنصة بجمع التبرعات لأصحاب المشاريع الأساسية والمحتاجين من خلال منصة فرجت وسنقوم بالتعرف الآن عن كيفية التسجيل إلى المنصة وكيفية التبرع بشكل سريع دون الاحتياج إلى تسجيل الدخول.
كيفية تسجيل الدخول إلى منصة إحسان
- قم بالدخول إلى متصفح البحث وقم بالدخول إلى منصة إحسان أو يمكنك الدخول إليها من خلال الرابط الرسمي.
- بعد أن تظهر لك المنصة ستجد في أعلى اليمين ثلاث من الخطوط قم بالنقر عليهم ستجد إما أن تقوم باختيار تسجيل دخول جديد أو أن تقوم باختيار تسجيل الدخول مباشرة في حالة ما إذا كنت تمتلك حساباً بالفعل.
في حالة كان لديك حساب بالفعل
قم بالنقر فوق تسجيل الدخول ستظهر لك صفحة قم فيها بكتابة رقم هاتفك المحمول بعدها قم بكتابة رمز التحقق الظاهر لك في الصورة، بعدها تقوم بالضغط فوق إرسال رمز التحقق.
أما إذا كنت تريد إنشاء حساب جديد
- قم بالضغط فوق إنشاء حساب جديد.
- تقوم بعده بكتابة أسم الشخص الذي يريد أن يقوم بإنشاء حساب على المنصة.
- اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك ثم تقوم بعدها بكتابة رقم المحمول الشخصي.
- قم بإدخال رمز التحقق الموجود في الصورة ثم تقوم بالضغط فوق إرسال رمز التحقق عبر الهاتف المحمول.
- وهكذا قد قمنا بشرح كيفية عمل حسام جديد على منصة إحسان.
كيفية التبرع من خلال منصة إحسان دون الحاجة لتسجيل الدخول
- نقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة ثم نقوم بالنقر فوق تبرع سريع.
- قم بتحديد المبلغ المالي الذي تريد التبرع به.
- بعدها تقوم بالتحديد فيما بين التبرع العام أو التبرع لمنصة فرجت.
- نقوم باختيار أحد البطاقات الائتمانية التي تريد التبرع بها ثم تقوم بالنقر فوق تبرع الآن.
- قم بعدها بكتابة الاسم المكتوب على البطاقة الائتمانية.
- ثم قم بإدخال رقم البطاقة الائتمانية وتاريخ البطاقة ورمز الأمان المكون من ثلاث أرقام الموجود خلف البطاقة.
- قم بالنقر فوق إتمام عملية التبرع وبذلك تكون أنهيت عملية التبرع.
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