وظائف جدارة 1442 – رابط التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية 2021 للرجال والنساء

وظائف وزارة الموارد البشرية 2021 التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الخريجين والخريجات؛ من أجل التعيين في (مراكز التأهيل الشامل، دور رعاية كبار السن، دور الملاحظة الاجتماعية)، وذلك بمسمى (طبيب مقيم)، حيث أن عملية التقديم على الوظائف المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية ستكون عن طريق منظومة التوظيف السعودية جدارة، لجميع الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية 2021

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ عن قائمة الشروط المطلوب توافرها في جميع الراغبين بالتقديم على الوظائف المعلنة والتي يبلغ عددها (111) وظيفة، وجاءت الشروط المعلنة كالتالي:

يجب أن يكون الموظف المتقدم حاصل على الدرجة العلمية والتخصص المناسب للوظيفة، والمنصوص عليها ضمن شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بالوظائف الصحية.

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات العلمية من خارج المملكة العربية السعودية؛ يتوجب إحضار قرار معادلة الشهادة والذي يصدر من قبل وزارة التعليم العالي.

يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة قد أنهى فترة الامتياز والتي تخص كافة الوظائف الصحية.

يشترط اجتياز المتقدم أو المتقدمة فترة اختبار التقييم المهني.

طالبت وزارة الموارد البشرية من المتقدمين توفير بطاقة التسجيل المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويجب أن تكون سارية الصلاحية وغير منتهية.

حددت الوزارة مقابلة شخصية لكافة الوظائف المعلنة؛ بحيث يتم دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة ومن ثم يتم اختيار المتقدم الأعلى نقاطاً في جدارة.

يتم إجراء عملية مطابقة بيانات المتقدمين والمتقدمات؛ عن طريق إجراء المقابلة الشخصية، وسيتم استبعاد المرشح عند الفشل في اجتياز المقابلة الشخصية.

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج المرشحين والمقبولين للوظائف، بعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية 2021

أبرزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أن عملية التقديم على جميع الوظائف المعلنة ستكون متاحة بدءً من يوم الأحد بتاريخ 1442/09/20هـ الموافق 2021/05/02م، وسوف ينتهى التقديم يوم يوم الخميس بتاريخ 1442/10/08هـ الموافق 2021/05/20م، حيث أن التقديم سيكون من خلال جدارة للتوظيف من خلال الرابط التالي: رابط التقديم