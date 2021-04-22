شروط وحالات التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية تتيح المملكة للموظفين العاملين بها التقاعد بعد الوصول لسن معين، ولكن البعض يرغب في التقديم على التقاعد قبل الوصول لهذا السن، وفي تلك الحالة يسمى بالتقاعد المبكر، والذي يتطلب لقبوله توافر بعض الشروط للتقاعد المبكر. فتوفر المملكة للمواطنين إمكانية الحصول على معاش مبكر، وذلك بنظام التقاعد المبكر، وهناك مواطنين يرغبون في التقاعد قبل الوصول لسن المعاش، ويمكن للمدنيين والموظفين والمعلمين والعسكريين التقديم على التقاعد المبكر.

شروط وحالات التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية

الحصول على موافقة جهة العمل على طلب التقاعد. يجب أن يقضى الموظف مدة لا تقل عن 20 عاما في العمل. أنتهاء الخدمة رغما عن الموظف نتيجة تعرضه لإصابة عمل أو مرض بعد قضائه 25 عام بالعمل. يتم حساب مدة خدمة الموظف باستقطاع الإجازات من الفترة التي عمل بها. ممن يتم له قضاء خمس وعشرون سنة في العمل يستطيع التقدم على المعاش المبكر. يجب أن تكون الفترة التي قضاها الموظف في العمل لا يشملها أي أجازات.

حالات التقاعد المبكر في المملكة 1442

التقاعد قبل سن المعاش من بين الشروط التي يجب توافرها في حالة المعاش المبكر، أنه الحد الأقصى يكون ٥ سنوات قبل الوصول إلى السن المحدد لذلك، وفي هذه الحالة يتم خصم ٥٪ من قيمة المعاش الأساسي لكل سنة فرق عن السن القانوني الخاص بالمعاش. التقاعد قبل السن المحدد في حالة رغبة أحد الموظفين على المعاش المبكر قبل السن المحدد، والذي يكون ٣٠ عام للرجل الموظف، و٢٥ عام للمرأة العاملة، يتم خصم ٢٪ من نسبة المعاش الأساسي بشكل مؤقت لكل سنة فرق عن السن المحدد للتقاعد.

مقترحات لنظام التقاعد الجديد بالمملكة العربية السعودية

هناك مناقشات لبعض التعديلات الدستورية على قانون التقاعد والتي تتناسب مع مصلحة المواطنين، وكانت هناك بعض المقترحات، ومناقشتها بصورة عامة ولكنها وجدت الجدل ما بين معارضين ومؤيدين لتلك المقترحات وهى: