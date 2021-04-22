إعلان النتائج نظام نور المرحلة الابتدائية 1442\2021 برقم الهوية Noor.moe.gov.sa

سيتم إعلان النتائج نظام نور المرحلة الابتدائية 1442\2021 من خلال منصة نور التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية ليتم استكمال العام الدراسي وأداء جميع المراحل الدراسية الاختبارات عليها إلكترونيا وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، حيث بدأ طلاب المرحلة الابتدائية بالبحث عن نتيجة الاختبارات عندما أعلن وزير التربية والتعليم السعودية عن ظهور النتيجة في يوم 10 من شهر رمضان الحالي 1442\2021 وسيتم ذلك من خلال إدخال رمز التحقق أو رقم الهوية الخاصة بالطالب .

نتائج المرحلة الابتدائية بنظام نور 1442

من خلال هذا المقال سيتم التعرف علي الخطوات الصحيحة للوصول إلي نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية بنظام نور السعودي لعام 1442 \2021 حيث ينتظر جميع الطلاب الحصول علي النتيجة وسيتم من خلال الخطوات التالية :

يجب علي الطالب الدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.

يجب إدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة بالطالب .

يجب إدخال رقم التحقق والرمز الخاص بالطالب .

ثم النقر علي أستعلام .

سوف يتم ظهور كافة تفاصيل النتيجة للطلبة .

في حالة فقدان رمز التحقق يقوم الطالب بإدخال الرقم الهاتف الخاص به وسيتم إرسال الرمز عليه .

نظام نور التعليمي

يقوم نظام نور بتوفير كافة الخدمات التعليمية للطلبة إلكترونيا وذلك عن طريق :