إيداع مكرمة الملك سلمان في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع مكرمة خادم الحرمين حيث أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع مكرمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث منح لكل فرد 500 ريال و لكل رب أسرة الف ريال سعودي، هذا بالإضافة لمعونة شهر رمضان حيث أمر بصرف 1.9 مليار ريال وذلك للأفراد المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

إيداع مكرمة خادم الحرمين الشريفين

جاءت هذه المكرمة المُقدمة من المملكة العربية السعودية كنوع من حرص القيادة والمسؤولين على راحة المواطنين وكي يتمكنوا من شراء الاحتياجات الخاصة بهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة وقد أكد على ذلك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ارتفعت محركات البحث بشكل كبير الفترة الماضية لمعرفة الموعد الرسمي لإيداع هذه المعونة الخاصة بشهر رمضان الكريم من أجل سد احتياجاتهم وإعانتهم على قضاء متطلبات الشهر الكريم.

مكرمة الملك سلمان 1442

أمر الملك سلمان خادم الحرمين بإيداع مبلغ مالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة مليار وتسعمائة ريال سعودية ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الصرف والإيداع في حسابات المواطنين المستفيدين خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمكنكم التأكد من إيداع المبالغ في الحسابات من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية من الرابط التالي “ رابط الاستعلام عن مكرمة رمضان 1442 هـ “.

“. ومن ثم كتابة اسم المستفيد ورمز التحقق والنقر على زر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي.

كما وقد اعلن أيضاً وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الحساب الخاص به على تويتر أنه بالفعل قد أمر بصرف هذه المعونات للمواطنين من أجل تقديم الدعم لهم كما وسيتم إيداع مبلغ بقيمة 1000 ريال سعودي للمستفيد الرئيسي و500 ريال سعودي للمواطنين التابعين داخل منظومة الضمان الاجتماعي.