تسجيل دخول نظام نور ، من الأنظمة الهامة في وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، هو نظام نور يختص النظام بضم جميع المعلومات التي تربط بين الطلاب والمعلمين داخل المؤسسة التعليمية، من بداية مرحلة الروضة إلي مرحلة الثانوي، يقدم نظام نور المتابعة المستمرة والدورية للطلاب، والإطلاع علي نتائجهم بالاختبارات وجميع التقارير الخاصة بمراجعة النتائج، فهو يربط بين كل العاملين داخل المؤسسة التعليمية، وأصبح النظام هام لجميع المراحل الدراسية بعد تفشي فيروس كورونا، وبدء التعليم بنظام التعليم عن بعد، وفي هذا المقال نقدم طريقة تسجيل دخول نظام نور بدون رقم سري والاستعلام عن نتائج الطلاب والشهادات.



تسجيل دخول نظام نور بدون رقم سري

يمكنك التسجيل في نظام نور عبر الخطوات التي سنقوم بذكرها الآن، خطوات التسجيل في نظام نور:

يمكنك الدخول علي نظام نور عبر الموقع الرسمي إلي وزارة التعليم.

عبر الموقع الرسمي إلي وزارة التعليم. قم بالضغط علي زر اسم المستخدم أو نسيت كلمة المرور.

قم بإدخال الاسم ورقم الهوية الخاص بالمستخدم.

قم بإدخال رمز التحقق.

قم بالضغط علي كلمة التالي.

قم بالضغط علي كلمة بحث.

قم باختيار الإدارة التعليمية، و اسم المدرسة، والصف الدراسي، ثم اضغط علي بحث.

آخر خطوة في التسجيل في نظام نور قم بالضغط علي الرابط المرسل عليك عبر البرد الإلكتروني، وقم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر الجديدة.

بعد دخولك علي حساب جديد في نظام نور ستتمكن من التعرف والاستمتاع بجميع الخدمات التي يقدمها النظام.

خدمات نظام نور التعليمي

يتيح نظام نور نتائج الطلاب في جميع المستويات الدراسية.

في جميع المستويات الدراسية. يقوم نظام نور بتسجيل بيانات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور؛ لمتابعة نتائج أبنائهم.

بتسجيل بيانات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور؛ لمتابعة نتائج أبنائهم. الغرض من تسجيل الطلاب في نظام نور هو تنمية مهارتهم في استخدام التكنولوجيا الجديدة.

هو تنمية مهارتهم في استخدام التكنولوجيا الجديدة. يمكنك من خلال نظام نور الإلكتروني التسجيل في جميع المراحل الدراسية.

إليك نتائج نظام نور برقم الهوية للطلاب 1442 وشهادات الطلاب.

بعد أن تتم عملية التسجيل في نظام نور سيمكنك أن تحصل علي كل الاستفادة، وبذلك قد نكون قدمنا مقالتنا عن طريقة تسجيل دخول نظام نور.