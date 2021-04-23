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عمر شويل - جدة كيف أحسب التمويل الشخصي من بنك الراجحي إلكترونياً، من المعروف عن بنك الراجحي أنه يوفر خدمة التمويل الشخصي “وطني” السريع المتوافق مع الأحكام الإسلامية، لو ذكرنا أنَ البنك الراجحي يُعد واحد من أحدى الشركات المصرفية الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه يخضع تحت إشراف البنك المركزي السعودي، ويرجع تأسيس مصرف الراجحي إلى عام 1957 وينتسب مصرف الراجحي إلي الأخوة صالح وعبدالله ومحمد بن عبد العزيز الراجحي.

حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

تعددت مزايا مصرف الراجحي فبجانب أنه مطابق للشروط والأحكام الإسلامية ويقدم التمويل في مدة قصيرة تقدر بثلاثون دقيقة، إلا أنه يوفر أيضاً خدمة حاسبة القرض الشخصي ونسبة القسط الشهري للعميل وكذلك يستطع العميل تحديد مدة سداد القرض “التمويل” وهذا يتم تحديده حسب الراتب الشهري التي يتقاضاه العميل أو حسب الظروف المادية التي يتعايش معها العميل، ومن المعروف عن الراجحي أنه يوفر التمويلات الشخصية الصغيرة بهدف تقديم المساعدة لمواجهة أعباء المعيشة أو لتوفير المصاريف الدراسية أو بهدف العمل أو شراء سيارة أو منزل وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تقدم العميل بطلب للتمويل الشخصي.

كيفية حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يستطيع العميل معرفة وتقدير قيمة التمويل الشخصي ومدة تسديد القرض من خلال اتبع بعض من الخطوات الموضوعة إدنى:

الولوج على الموقع رابط المصرف الإلكتروني ” مصرف الراجحي“

ثم تعبئة ما يتطلب من المستعلم من معلومات أمثال اختيار الجنسية والقطاع الحكومي وقيمة الراتب الشهري وكذلك الأقساط الحالية ومدة التمويل وسن المقترض وغيرها

ثم الضغط على أيقونة حساب.

شهر التمويل الشخصي بأقل ربح

قدم مصرف الراجحي هدية لجميع عملائه وهي “شهر التمويل” فيعتبر هذا من ضمن البرامج التمويلية الميسرة لجميع عملائه ويتميز تلك التمويل بالأتي:

بالربح التنافسي

فترة سداد مريحة قد تصل إلى ست سنوات

التمويل مطابق للضوابط والأحكام

ليس للتمويل أي من الرسوم أو الخدمات الإدارية.

خدمة عملاء مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي رقم جوال خاص بالمصرف يستطع من خلاله يصل العميل بخدمة الدعم الفني دون مواجهة أي من المعوقات، فيعمل موظفي خدمة العملاء على راحة العميل وتقديم كافة الأجوبة عن الاستفسارات والتساؤلات التي تواجه العميل.