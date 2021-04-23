اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالسعودية وموعد أجازة نهاية العام لجميع المراحل والهيئات التعليمية والإدارية لعام 1442

اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442، حيث أنه بعد أن انتهت اختبارات مرحلة الصفوف الابتدائية في الدور الأول للصف الثالث والرابع والخامس والساس الابتدائي، قامت الوزارة بتنظيم واستكمال خطط المعالجة والدعم، فقامت الوزارة بالإعلان النتائج لتلك المراحل عبر نظام نور، ثم قامت بتحديد موعد آخر للاختبارات النهائية للدور الثاني، وتنظيم تلك الاختبارات، وكذلك حددت موعد بداية الاختبارات النهائية، وأيضاً قامت الوزارة بالإعلان عن موعد أجازة نهاية العام للهيئات التعليمية والإدارية لشاغلي تلك الوظائف بمراحل رياض الأطفال، والمراحل الابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الفكرية.

الاختبارات النهائية للدور الثاني وموعد بدايتها للمرحلة الابتدائية بالسعودية للعام الدراسي 1442

كما ذكرنا قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد الاختبارات النهائية للدور الثاني، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي1442، على أن يكون بداية موعد هذه الاختبارات النهائية للدور الثاني للمرحلة الابتدائية، للصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13 من شهر رمضان الكريم للعام الدراسي 1442.

بداية أجازة نهاية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية للهيئات والمراحل التعليمية 1442

كما أوضحت أيضاً الوزارة عن موعد بداية أجازة نهاية العام الدرسي 1442: