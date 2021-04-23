- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالسعودية وموعد أجازة نهاية العام لجميع المراحل والهيئات التعليمية والإدارية لعام 1442 في المقال التالي
اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442، حيث أنه بعد أن انتهت اختبارات مرحلة الصفوف الابتدائية في الدور الأول للصف الثالث والرابع والخامس والساس الابتدائي، قامت الوزارة بتنظيم واستكمال خطط المعالجة والدعم، فقامت الوزارة بالإعلان النتائج لتلك المراحل عبر نظام نور، ثم قامت بتحديد موعد آخر للاختبارات النهائية للدور الثاني، وتنظيم تلك الاختبارات، وكذلك حددت موعد بداية الاختبارات النهائية، وأيضاً قامت الوزارة بالإعلان عن موعد أجازة نهاية العام للهيئات التعليمية والإدارية لشاغلي تلك الوظائف بمراحل رياض الأطفال، والمراحل الابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الفكرية.
الاختبارات النهائية للدور الثاني وموعد بدايتها للمرحلة الابتدائية بالسعودية للعام الدراسي 1442
كما ذكرنا قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد الاختبارات النهائية للدور الثاني، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي1442، على أن يكون بداية موعد هذه الاختبارات النهائية للدور الثاني للمرحلة الابتدائية، للصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13 من شهر رمضان الكريم للعام الدراسي 1442.
بداية أجازة نهاية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية للهيئات والمراحل التعليمية 1442
كما أوضحت أيضاً الوزارة عن موعد بداية أجازة نهاية العام الدرسي 1442:
- على أن يكون يوم العاشر 10 من شهر رمضان عام 1442 وهو نهاية دوام يوم الخمبس، هو بداية أجازة نهاية العام لكلاً من الهيئات التعليمية والإدارية لمراحل رياض الأطفال، ومعاهد ومراكز التربية الفكرية.
- أما أجازة نهاية العام للهيئات التعليمية والإدارية للمراحل الابتدائية من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف السادس الإبتدائي وبقية المراحل الابتدائية، ستبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان لعام 1442.
- تقديم أجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالسعودية وموعد أجازة نهاية العام لجميع المراحل والهيئات التعليمية والإدارية لعام 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.