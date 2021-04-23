نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وموعد مسابقة ابو ناصر المقدمه من المستشار تركي آل شيخ في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة استكمالاً لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور وازدهار، فقد أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل شيخ، أنه سيطرح “مسابقة ابو ناصر” في شهر رمضان المبارك، يستفيد منها المواطنين السعوديين رجالاً ونساءً، وبالفعل فقد بدأ آل شيخ بطرح أول سؤال للمسابقة يوم الثلاثاء غرة شهر رمضان 2021.

مسابقة أبو ناصر

طرح المستشار تركي آل شيخ أول سؤال في مسابقة أبو ناصر الرمضانية وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:” من هو أول وزير للمعارف؟ “.

شروط “مسابقة ابو ناصر”

وأوضح المستشار تركي آل شيخ أنه سيتم اختيار الفائز عشوائيًا في تمام الساعة الواحدة صباحاً والفائز في مسابقة ابو ناصر سيحصل على جائزة مالية قدرها عشرون ألف ريال سعودي(20 ألف ريال) يومياً في شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة، هي:

الجواب مع اقتباس للتغريدة. متابعة الحساب. المشاركة بالهاشتاق.

تتناول المسابقة بعض الأسئلة الخاصة بتاريخ المملكة العربية السعودية، بدايةً من تأسيسها وحتى اليوم.

موعد مسابقة ابو ناصر

يتم نشر سؤال المسابقة عبر الحساب الرسمي للمستشار تركي آل شيخ على موقع تويتر في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يتم اختيار واحد فقط بصورة عشوائية، ليفوز بسؤال المسابقة والإعلان عنه في تمام الساعة الواحدة صباحاً، وكما ذكرنا أن المسابقة بدأت أول أيام رمضان المبارك ومستمرة حتى نهايته، واليوم كان موعد السؤال العاشر من مسابقة ابو ناصر، وجاء السؤال كالتالي”من أشهر نساء الطائف بالقرن ١٣هـ سجلت مواقف بطولية في مقاومة الحملة العثمانية من هي؟”، وبالفعل أيضاً تم الاعلان عن الفائز بسؤال اليوم.