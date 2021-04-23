نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صرف معونة شهر رمضان ومواعيد إيداع المكرمة الملكية للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل صرف معونة شهر رمضان والتي تأخرت بهذا العام، ويأتي ذلك ضمن المكرمة الملكية التي يتم إيداعها بالشهر الكريم بالإضافة إلى المساعدات المالية لعدد من الفئات المعدومة الدخل والأفراد الفقراء والمحتاجين وذلك لإعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة بسبب ارتفاع الأسعار، كما تهدف السلطات في المملكة في القضاء على حالات الفقر والعوز كما أن المعونات تزداد في شهر رمضان بشكل كبير، ومن أهم تلك المعونات الرمضانية هو المكرمة الملكية، ويتم دعم هذه المعونة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

معونة شهر رمضان 1442

وفي هذا الصدد صرح وزير العمل بالمملكة العربية السعودية أنه تم إيداع مبلغ مالي قدره ١.٩ مليار ريال سعودي في حسابات المواطنين المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي السعودي من أجل الحصول على دعم معونة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هجرية، وقد تم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية يوم الأربعاء الموافق ٩ رمضان ١٤٤٢ أي ما يوافق يوم ٢١ أبريل ٢٠٢١.

ووجه السيد احمد الراجحي من خلال حسابة الخاص عبر تويتر جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين لقيامه والارتقاء بالمملكة والعمل على مساعدة الشعب وتوفير المعونات لهم بشكل دائم ومستمر، وذلك لأن معونة شهر رمضان المبارك تم دعمها وإطلاقها من قبل سموه لدعم كافة الأفراد الفقراء والمحتاجين داخل المملكة والعمل على الارتقاء الاقتصادي بالمملكة.

موعد صرف المكرمة الملكية

صرح وزير العمل بالمملكة العربية أن خلال الأيام المقبلة سوف يتم صرف المبالغ المالية في حسابات كافة الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك من أجل الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان ١٤٤٢، وصرح سيادته أنه بالفعل تم إيداع مبلغ وقدره ١.٩ مليار ريال سعودي في البنوك التي لها دور في عملية الصرف ومنه سيتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين البنكية خلال الأيام القليلة المقبلة.