خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1442 من خلال منصة قياس الالكترونية

نقدم لكم اليوم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1442 من خلال منصة قياس، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن نتائج هذا الاختبار أمس في اليوم الثامن من شهر رمضان والموافق 20 من أبريل، وكان ذلك من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ومن الجدير ذكره أن هذا الاختبار يعتبر من أهم الأشياء التي تحتاج لها الوزارات المختلفة للتوظيف لديها، ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة من خلال الخطوات التي نستعرضها مع حضراتكم.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1442

يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام بكل سهولة جداً عن نتائج اختبارهم في القدرة المعرفية بالمملكة السعودية من خلال منصة قياس عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

الدخول أولاً على موقع قياس للخدمات الالكترونية.

تسجيل الدخول بعد ذلك، بإدخال الاسم وكلمة المرور.

في حالة عدم وجود حساب لك على هذا الموقع.

يجب الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منكم في أماكنها بشكل صحيح.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد الدخول على الموقع يجب الدخول على نتائج اختبار القدرة المعرفية لعام 1442.

إدخال البيانات المطلوبة منكم في أماكنها، مثل رقم الهوية الوطنية والاسم والعنوان وبعض البيانات الأخرى.

في النهاية يجب الضغط على بحث.

ستظهر النتائج أمامكم على الفور خلال ثواني قليلة.

اختبار القدرة المعرفية 1442

من الجدير ذكره أن الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجيستير من يقومون بأداء هذا الاختبار، ويتكون من 4 قدرات، حيث يوجد به أسئلة لتحديد القدرة اللفظية لدى هذا الشخص من خلال معاني الكلمات وفهمها، وأسئلة أخرى عن القدرة الكمية وأيضاً عن القدرة المكانية وأخيراً القدرة الاستدلالية، ويتم تأديته في المركز الوطني للقياس.