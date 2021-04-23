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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب ساند رمضان 1442 – أبريل 2021 وشروط التسجيل بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف راتب ساند رمضان 1442 , من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حتى يعلموا الموعد المحدد لصرف رواتب التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، حيث قد أعلنت وزارة المالية السعودية أنه سيتم صرف الرواتب في خلال شهر رمضان، ولكن من أجل صرف الرواتب يشترط التسجيل في نظام ساند، وأن يكون المتقدم مستوفيًا كل الشروط الواجب توافرها، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على موعد الصرف، وكيف يتم احتساب رواتب ساند.
موعد صرف راتب ساند رمضان 1442
تسعى الحكومة السعودية على تحسين الظروف المعيشية لكل مواطنيها بكل الفئات، لذا فهي توفر بعض من الأنظمة التكافلية والتأمينية والتي من بينها نظام ساند للعاملين بالحكومة، و للمتقاعدين، ومنذ بداية الإعلان عن نظام ساند وبدء الصرف في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا صادف يوم الصرف عطلة يتم ترحيل اليوم لليوم الذي يليه، وبناءً على هذا تقرر يوم الصرف في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ابريل، الذي يوافق في الخامس عشر من شهر رمضان 1442هـ.
ولقد تم الإعلان عن صرف رواتب المتقاعدين في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل، الموافق في الثالث عشر من شهر رمضان.
كيف يتم احتساب راتب ساند؟
يسأل الكثير من المواطنين عن كيف يتم احتساب راتب ساند التأمينات الاجتماعية، ولقد تم القيام بالكثير من التحديثات كانت نتائجها 60% من متوسط الراتب الذي تم تسجيله في تأمينات الشهور الثلاثة الشهور الأولى، وبعدها يتم تخفيض النسبة إلى 50%، ويستمر الصرف لمدة عام.
شروط التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية
لكي يحصل المتقدم على نظام ساند للتأمينات يجب أن يتوفر به كل الشروط الواجب توافرها والتي تتمثل في الآتي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأب وأم سعوديين.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.
- يجب أن يتجاوز المتقدم المدة القانونية في العمل السابق.
- أن يكون المتقدم مؤهل صحيًا على العمل.
- يشترط للقبول في النظام ألا يمتلك المتقدم عملًا يدر عليه دخل آخر.
- يشترط على المتقدم أن يخضع لكل التدريبات الخاصة بالنظام.
- يجب أن يكون سبب ترك المتقدم للعمل خارجة عن إرادته، وألا يكون السبب متعلق بقضية شرف أو لأسباب شخصية.
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