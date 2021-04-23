للسعودي الآن منتج آهل 60 ألف ريال تقسيط بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية المعروف ببنك التسليف وفر للسعودي خدمة تمويل منتج آهل بمبلغ ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير كحد أعلى عند الطلب وأصبح البنك له مكانة خاصة في المملكة العربية السعودية بسبب مزايا التمويل الشخصي الخاص بقرض آهل حيث يمتاز بأنه قرض حسن بدون أي أرباح أو فوائد مالية إضافية حيث يتوافق مع معايير الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية ويخضع بنك التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ويصلح في الوقت الراهن الحصول على منتج آهل من خلال رابط التقديم على قرض آهل السعودي الميسر بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بالتقسيط حتى 60 شهراً ذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص لدى بنك التنمية الاجتماعية

شروط منتج آهل السعودي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية

الآن تم توفير التقديم على منتج آهل بالسعودية ولكن لكي تتم الموافقة على طلب القرض المناسب للمتقدم لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية كما يلي بكافة التفاصيل

يشترط منتج آهل إحضار موافقة الكفيل لجميع العملاء لديها قبل الحصول على تمويل منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية بأستثناء الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي بالمملكة

يبدأ عمر التقديم على منتج آهل بالسعودية من 21 عام إلى 60 عام والمتقاعدين متاح التقديم حتى 70 عام

يتم الموافقة على طلب قرض منتج آهل في حاله إذا كان الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية

متاح التقديم على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين فقط مع توفير صورة من الهوية الوطنية

مزايا منتج آهل السعودي الميسر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية