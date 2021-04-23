نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي وقيمة مكرمة شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي ، ما ينتظره عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية، حيث ان الجميع يضع بعض من الاحتمالات أن تكون قيمة المكرمة لشهر رمضان المبارك 1442 حوالي 2 مليار ريال سعودي يتم صرفها عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأسر معينة لها بعض من الظروف الخاصة مثل انخفاض الدخل أو الأسر التي لا يكون لديها عائل.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي وقيمة مكرمة شهر رمضان

أصبحت عادة في المملكة العربية السعودية صرف المكرمة الملكية من الملك سلمان عبد العزيز لكافة المواطنين المحتاجين بجميع أرجاء المملكة، ويتم صرفها من قبل الضمان الاجتماعي في شهر رمضان 1442، كما يوجد الكثير من المؤسسات والشركات الرسمية التي تكون موضوعة تحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، ولكن حتى الآن لم تقوم الوزارة بتحديد الموعد المناسب لصرف المكرمة ومستحقاتها.

ويترقب الكثير من المواطنين إصدار قرار الملك سلمان بن عبد العزيز في الأيام القليلة القادمة، والجدير بالذكر أن خلال شهر رمضان بالسنة الماضية تم صرف المكرمة الملكية في نهاية الشهر الكريم وقبل دخول عيد الفطر المبارك.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي وقيمة مكرمة شهر رمضان 1442

تعتبر المكرمة الملكية عبارة عن دعم مالي يقوم بتقديمه سمو الملك سلمان بن عبد العزيز لكي يستفيد منه كثير من المواطنين المحتاجين بالمملكة في شهر رمضان المبارك من كل عام حتى يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة في ظل الظروف الذي تمر بها البلاد.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة لن تصدر حتى اليوم عن موعد صرف المكرمة الملكية وسوف يتم تحديد الموعد بعد القرارات الملكية التي سوف يقوم بإصدارها الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز خلال شهر رمضان 1442.