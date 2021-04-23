نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان سدايا للعمل الخيري وكيفية الاستفادة منها 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان، تزايدت عمليات البحث بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية وما زال مستمرة على ذلك النسق منذ أيام وذلك من أجل معرفة أخبار المنصة الجديدة التي تم إطلاقها من أجل التبرع للمحتاجين وغير ذلك، وسنقدم لكم متابعي ثقفني الكرام السعوديين جميع الأخبار المتعلقة بهذه المنصة، ما هي وكيفية التسجيل فيها وطريقة التبرع وغير ذلك من الأمور في هذا التقرير المفصل عن واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية للتبرع، حيث أنها حصلت في أيامها الأولى على ما يزيد عن ربع مليار ريال سعودي حيث يتزايد عدد المتبرعين يوميا خصوصا أن شهر رمضان شهر تتضاعف فيه الأعمال لذلك نرى هذا الكم الهائل من الباحثين الذين يريدون التبرع بأموالهم ابتغاء مرضاة الله.

ما هي منصة احسان؟

من أحدث المنصات الإلكترونية المخصصة للتبرع وذلك من أجل أن يستفيد عديد المحتاجين في المملكة حيث أنه في العادة ما يقوم كل إنسان بالتبرع لمن التقى بهم دون أن يعرف أن هناك من هو أشد حالا منهم كالمرضى الذين لا يجدون من يساعدهم والأسر الفقيرة التي لا تملك قوتها اليومي وغيرهم، فتم إنشاء منصة احسان من أجل أن يكون هناك تجمع للمتبرعين وتقسيم الأموال المتبرع للمستفيدين الذين يجب عليهم التسجيل في المنصة من أجل أن يعلنوا عن الخالة التي يعانون منها لكي يستفيدوا من التبرع، وقد أطلقت هذه المنصة قبل أسبوع في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك ونالت ترحيبا كبيرا من طرف الملايين من السعوديين سواء المتبرعين أو المحتاجين، جدير بالذكر أنه يمكن لأي شخص داخل أو خارج السعودية التبرع للمنصة.

كيف اسجل في منصة احسان كمتبرع؟

تعتبر الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي هي المسؤولة عن الإشراف على المنصة الالكترونية المخصصة للتبرع والعمل الخيري، حيث أطلقت هذه المنصة المهمة للغاية بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تسعى إلى مد يد العون للمرضى والمحتاجين من كل مناطق المملكة العربية السعودية، وما عليهم سوى تسجيل حساب جديد وعرض حالتهم وسيتم عرضها للأشخاص المتبرعين للتبرع لهم، ويمكن التسجيل في المنصة باتباع هذه الخطوات البسيطة جدا وهي كالتالي:

الدخول على موقع منصة احسان

سترون في أعلى الشاشة تسجيل الدخول وإنشاء حساب أضغطوا على إنشاء حساب.

بعدها قوموا بادخال البريد الالكتروني الخاص بكم

إدخال كلمة المرور

ادخال رمز التحقق

إدخال رقم الهاتف حيث سيتم إرسال رمز التحقق لكم.

ثم الضغط على تسجيل حساب جديد.

كيف التسجيل في منصة احسان كمستفيد؟

يتسائل الكثير من الناس بعد إطلاق المنصة المخصصة للعمل الخيري عن كيفية التسجيل في منصة احسان كمستفيد، وقد أعلنت اللجنة المسؤولة عنها أنها لا تتعامل مع الأشخاص بشكل مباشر أبد لأن ذلك قد يعرضها إلى الخداع، لكن في المقابل تتعامل مع الهيئات الخيرية في المملكة وتقوم بعرض الحالات التي توجد عندها للمتبرعين ليتبرعوا لهم، أما التسجيل كمستفيد فالمعلومات التي تم تداولها عند الكثيرين ليست بصحيحة أبدا ولا يلتفت إليها، فالطريقة الوحيدة للحصول على التبرعات في إحسان هي التسجيل في واحدة الهيئات الخيرية المتواجدة بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية حيث سيقومون بعرض الحالة وسيتم التبرع لها.

ما هي أهداف المنصة؟

تسعى منصة احسان المنشأة من طرف الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحتاجين في المملكة وكذلك تسهيل على الناس التبرع بأموالهم بشفافية، وغير ذلك من الخصال النبيلة التي تهدف لها هذه المنصة التي زادت التبرعات حتى الآن عن ربع مليار ريال سعودي، جدير بالذكر على أن أول من تبرع لهذه المنصة هو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وقد تبرع بمبلغ عشرين مليون ريال وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان تبع بعشرة ملايين وتوالت بعد ذلك التبرعات، وبهذه نكون قدمنا لكم متابعينا الأعزاء طريقة التسجيل في منصة احسان سدايا ونبذة تعريفية عنها.