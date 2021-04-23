بالرابط الرسمي التسجيل فى منصة احسان للمساعدات المالية والانسانية 1442 للمواطنين

بالرابط الرسمي التسجيل فى منصة احسان هي إحدى المنصات الموثوق فيها والتي أنشأتها المحكمة العليا وتشرف عليها لجنة (سدايا) وكذلك الكثير من اللجان الأخرى، وهذه المنصة هدفها هو تعزيز روح العمل الخيري والخدمة الوطنية وبناء المجتمع، فضلاً عن الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأفراد والجمعيات الخيرية، والعمل الخيري تقديراً للمبادر، بالإضافة إلى ذلك، يتيح التسجيل في منصة احسان للمستخدمين فهم تقارير التبرعات وغيرها من الأمور، ويمكنهم أيضًا إرسال الهدايا من خلال برنامج الهدايا الخاص بمنصة احسان، والذي سيكون له تأثير طويل المدى، حيث تقبل منصة احسان التسجيل بأرقام الهواتف المحمولة السعودية، وتتعاون منصة احسان مع الجمعيات الخيرية الأخرى لتقديم المساعدات الخيرية في المملكة العربية السعودية ودول مناطق أخرى، وجدير بالذكر أن هناك الكثير من طرق الدفع المتنوعة والآمنة عبر منصة احسان الخيرية.

بالرابط الرسمي التسجيل فى منصة احسان

منذ بداية شهر رمضان، جذبت المنصة اهتمامًا واسعًا على موقعها الإلكتروني من خلال الجهات المانحة، من أراد إخراج زكاته بها، وهي تخرج في رمضان من كل عام، ليطهر المؤمنون أموالهم، ويساعدوا جميع الفقراء والمحتاجين، كما أن الزكاة والصوم التي تحصل في رمضان ركن من الأركان الأساسية في الإسلام، وكل من لديه ما يكفي من المال والزكاة لأهله يمكنه فعل ذلك، لذلك، يمكن أن تكون المنصة سعيدة لآلاف العائلات والفقر المدقع والأوهام والحزن، وكذلك للعديد من الأشخاص المعاقين والعاجزين بمساعدة الأطراف الاصطناعية، كذلك يتم تقديم تبرعات للفتيات والشباب لدعم زواجهم، وسداد الديون، وعلاج المرضى، وبناء مساكن أو توفير سكن للمحتاجين، والعديد من الخدمات والأعمال الخيرية التي لا حدود لها.

التسجيل في منصة احسان الخيرية

في البداية يجب البحث عن منصة احسان لتسجيل الدخول.

قم بالضغط علي انشاء حساب جديد.

قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة أمامك بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الهاتف وكافة البيانات.

ثم قم بالضغط علي سجل الان وسوف يتم تفعيل حسابك علي منصة احسان فورا للتبرع وتقديم طلب مساعدة.

في نهاية حديثنا عن التسجيل فى منصة احسان الخيرية للمساعدات المالية والانسانية فى السعودية، نود أن يكون حديثنا قد نال إعجابكم