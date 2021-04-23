موعد نزول مكرمة الضمان في رمضان 1442 .. متي موعد صرف المكرمة الملكية

موعد نزول مكرمة الضمان في رمضان 1442 من أكثر الأسئلة التي تداول بين المستفيدين من قبل الضمان الاجتماعي في المناطق المتنوعة بالمملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على التبرع الملكي، حيث أنه من المقرر أن يتم إيداعه بقرار رسمي يصدر من الملك سلمان عبد العزيز، حتى يساعد كافة المستفيدين من القيام بشراء كل ما يكونوا بحاجة به لتعينهم على أعباء الحياة، حيث أن الضمان الاجتماعي من أحدى مجهودات الدولة العظيمة التي تقدمها لمساعدة المواطنين والكثير من الفئات المتنوعة، حيث أن ذلك المنحة تساند المستفيدين من شراء احتياجاتهم والطلبات الأساسية الخاصة بهم من أكل وشرب خلال شهر رمضان الكريم.

موعد نزول مكرمة الضمان في رمضان 1442

من اهتمامات الحكومة السعودية أن تقدم الكثير من المساعدات للكثير من الأسر خلال شهر رمضان ليتمكنوا من توفير كل ما يكونوا بحاجة له خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتقوم بصرفها بشكل سنوي منذ سنوات طويلة، وتمنحها للأسر المستفادة خلال شهر رمضان الكريم، ويتم منحها لهذا العام أيضاً، وتهتم الحكومة من أن تقوم برفع قيمة المبلغ، حتى تأخذ عدد كبيرة من الأسر الفقيرة والمحتاجين بالمملكة، وقيمة المكرمة الملكية تتمثل بقيمة 1000 ريال سعودي لمستفيد معاش الضمان الاجتماعي، ولكن التابع لصاحب المعاش يحصل فقط على 500 ريال من خلال الحكومة السعودية.

موعد صرف المكرمة الملكية

لن يتبقى سوى أيام قليلة فقط حيث أنه من المقرر أن يتم صرف المكرمة الملكية بيوم 12 من شهر رمضان الجاريـ فقد توقع الكثير من المواطنين أن يتم البدء في إيداع المكرمة لحسابات الضمان الاجتماعي منذ أول أيام رمضان الموافق 13 من شهر أبريل، وهم الآن في حالة ترقب للحصول على المكرمة خلال الشهر الكريم.