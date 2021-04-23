رابط وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي 1442 عبر srca.org.sa تفاصيل موعد وشروط التسجيل

رابط وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان الهيئة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية 1442، وقد حددت شروط واجب توافرها في المتقدمين، على أن يكون التسجيل على الوظائف المعلن عنها إلكترونياً، خلال الفترة التي حددتها الهيئة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم تفاصيل التسجيل للوظائف المطلوبة.

رابط التسجيل لوظائف الهلال الأحمر السعودي

مسميات الوظائف المطلوبة

مستشار قانوني. محاسب. مدير مشروع. أخصائي موارد بشرية. أخصائي ميزانية. أخصائي علاقات عامة. مساعد إداري. أخصائي سلسلة إمداد.

موعد التقديم على وظائف الهلال الأحمر السعودي 1442

يبدأ التسجيل على الوظائف الإدارية، التي أعلنت عنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، من يوم الجمعة الموافق 11 رمضان 1442، الموافق 23 أبريل 2021، ويستمر حتي السبت الموافق 12 رمضان الجاري، الموافق 24 أبريل الحالي.

شروط واجب توافرها في المتقدمين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك من نشأ مع والدية خارج البلاد لخدمة الوطن.

أن تتوافر المؤهلات المناسبة لكل وظيفة حسب التخصصات المذكورة.

أن يكون لدي المتقدم خبرة سابقة في مجال الوظيفة المتقدم عليها.

أن يكون لدية إجادة للغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه.

أن يتم اجتياز اختبار التقييم الخاص بالهيئة والمخصص للوظائف المطلوبة.

أن يكون المتقدم لائق طبياً للوظيفة المطلوبة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي

تأسست الهيئة عام 1353 هجرياً، في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، لتقديم خدماتها الطبية والإسعافية بالمملكة العربية السعودية، وهي هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل على تقديم خدماتها في كل وقت سواء أثناء الكوارث أو الحوادث، وفي حالات الإغاثة العاجلة لحالات الجرجي والمصابين على الطرق أو في الحرائق أو في أي مكان، وتقدم العلاج الأولي اللازم حتي الوصول لأقرب مستشفي.