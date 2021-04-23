نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa 1442 في السعودية في المقال التالي
حجز موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتوافد عليه عمليات بحث جوجل بشكل مبالغ فيه، بالتزامن مع إعلان مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنه لن نسمح إطلاقاً بالدخول على أي فرع من فروعها التي تنتشر داخل البلاد دون أن تقوم بحجز أي موعد سابق، ويتم ذلك عن طريق الدخول للموقع الرسمي عبر شبكة الانترنت، ويأتي هذا بظل الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، بين المواطنين وعلى أن تقلل من حالات الإصابات بدرجة كبيرة، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيفية الحجز في المؤسسة فقط تابعونا.
حجز موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية
الجدير بالذكر أن المؤسسة تهتم بشكل كبير في أن تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين بها، ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها هي خدمة القيان بحجز موعد سابق قبل أن تذهب لأي فرع من فروعها للقيام بأي مهمة مرغوب بها وتتم من خلالها، وهذه الخدمة متميزة في أن تقلل التكدسات والتزاحم بين المواطنين، وهذا جاء من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد وانتقال العدوى بكل سهولة من الفيرس الذي اكتسح دول العالم أجمع، ومن هنا قامت المؤسسة فعلت رابط إلكتروني يتيح عن طريقه القيام بحجز موعد بالمؤسسة .
خطوات القيام بحجز موعد التأمينات الاجتماعية
بإمكانك القيام باتباع بعض الخطوات التي يتم من خلالها القيام بحجز موعد في المؤسسة :
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- من ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة بالصفحة الرئيسية.
- يتم النقر على خانة حجز موعد بعد القيام بإضافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع.
- من ثم يتم القيام بتحديد الموعد والساعة المعينة.
- يتم النقر على إرسال طلب حجز الموعد.
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