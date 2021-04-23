خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسى الثانى برقم الهوية 1442 هـ

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسى الثانى عبر نظام نور برقم الهوية 1442 هـ ، يبحث الكثيرون من أولياء أمور الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام التالية عن نتيجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 هـ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

فقد أشارت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن اعلان نتيجة اختبار الفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الالكتروني لنظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد نتائج الطلاب والطالبات في جميع المواد الدراسية، يستطيع أى طالب أو ولي أمر الاستعلام ومعرفة نتيجة الاختبار الخاصة به عن طريق الحساب الخاص أو عن طريق الحساب الخاص بولي الأمر.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسى الثانى عبر نظام نور برقم الهوية 1442 هـ

يُسهل نظام نور الالكتروني على الطلاب وأولياء الأمور، العديد من الخدمات التي تخدم العملية التعليمية بالمملكة، فهو نظام متكامل يربط بين جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، من خلال قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة.

الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ

يتيح نظام نور الالكتروني لأولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب في جميع المراحل التعليمية، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نظام نور noor.moe.gov.sa

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

إدخال رمز التحقق والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الدخول على الحساب الشخصي، وتحديد نتائج الطلاب وكتابة رقم الهوية.

تحديد الفصل الدراسي، والإدارة التعليمية، واسم المدرسة، والصف الدراسي.

تدوين اسم الطالب المُراد معرفة نتيجته.

طباعة النتيجة المُخصصة بالطالب.

فقد وفرت نظام نور المركزي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الأخرى التي تُمكن ولي الأمر من معرفة المستوى الدراسي الخاص بابنه من خلال معرفة نتائج الاختبارات الشهرية الخاصة بالطلاب، ويتيح لولي الأمر التواصل مع المعلم لمتابعة وتحسين الأداء التعليمي الخاص بالطالب.

وساعد النظام المعلمين أيضًا على إدخال الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات لجميع المدارس بالسعودية بشكل الكتروني حتى تكون متاحة على الموقع لجميع المدارس بالسعودية.