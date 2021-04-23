موعد العفو الملكي في رمضان 1442 للسجناء .. خطوات التقدم بطلب العفو الملكي لسجين

موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان التي يتساءل عنه الكثير ويترقبه العفو الملكي لكافة السجناء خلال شهر رمضان الكريم، حتى يتمكن من القيام بتقديم طلب العفو للمساجين والموقوفين وعلى كل من ينطبق عليه الشروط والمعايير بسجون مناطق متنوعة بالمملكة، وتمكنت وزارة الداخلية من أن تتيح خدمة أبشر القيام بتقديم طلب الشمول للعفو الملكي للسجناء في بعض القضايا من خلال التقديم إلكتروني عبر منصة أبشر الرسمية التي تتعلق بوزارة الداخلية السعودية، ويتم القيام بدراسة الطلب المقدم، حتى يتمكن السجين من الحصول على الإعفاء، وعلى أن يتم القيام بتقديم الطلب واتباع بعض الخطوات، ونحن اليوم سوف نعرض لكم موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان.

موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان

المملكة العربية السعودية بهذه الفترة تشهد ترقب للعفو الملكي للسجناء 1442 بشهر رمضان، والذي من المقرر أن يتم ذلك خلال شهر رمضان، وتقوم إدارة السجون العامة بالمملكة بأن تقوم تطبيق القرار عند الإعلان بشكل رسمي، والذي من المقرر أن تتم منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، وعلى كل من ينطبق عليه الشروط للعفو الملكي لعام 1442/ 2021، وبناءً على ذلك يخضع العميل للقيام بالمراقبة العامة من قبل إدارة السجن، ويتم إصدار هذا القرار بعد أن يتم القيام بفحص حالة كافة المساجين عن طريق المديرية العامة للسجون، إلى جانب لجان العفو بكافة السجون المتنوعة بكافة مدن ومناطق المملكة، وحتى الآن لن يتم الإعلان الرسمي عن موعد العفو الملكي للسجناء في رمضان.

شروط العفو ي

والان خطوات للتقديم علي العفو الملكي تابعوا معنا.