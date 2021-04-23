نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحج هذا العام 1442 – 2021 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط الحج هذا العام 1442 في المملكة العربية السعودية؛ حيث قامت المملكة بوضع العديد من الشروط والقواعد التي تري من وجهة نظرها أنها سوف تكون في صالح المواطنين والدولة؛ وجاءت هذه القواعد والشروط بسبب موسم الحج من العام الجديد 2021م في عيد الأضحى المبارك لعام 1442 هجرياً؛ وفيما يلي في السطور التالية من هذا المقال علي موقع ثقفني سوف ننقل كافة الشروط التي وضعتها المملكة بالتفصيل؛ في محاولة منا لجمع أهم المعلومات التي تدور بشأن هذا الموضوع فتابعونا.
الحج 2021 في المملكة العربية السعودية
يعد الحج من أهم أركان الإسلام الخمسة التي يجب علي كل مقتدر أن يقوم بإتمامها؛ لذلك يقبل علي المملكة العربية السعودية من كل عام الملايين من المسلمين من مختلف بلاد العالم في شتي بقاع الأرض لكي يؤدون هذا الركن؛ ولكن منذ العام الماضي 2020م والحج يتم تحت قواعد محددة ويختلف عن كل عام وذلك بسبب الوباء الذي انتشر في العالم والذي جعل جميع الشعوب في حالة من الفزع والخوف، وحرصاً من المملكة في المحافظة علي صحة المواطنين داخل البلاد وخارجها قررت أن لا تقبل أعداد كبيرة أو تتم المناسك بشكل طبيعي في التزاحم المعتاد؛ ولم يتم إلغاء الحج نهائياً ولكنها وضعت ضوابط من خلال رؤيتها أن سوف يكون لها فائدة علي الجميع؛ مثل ما فعلت في عمرة شهر رمضان المبارك و وضعت الكثير من الشروط لتأديتها.
شروط الحج هذا العام 1442
استمر الوباء المنتشر الذي سيطر علي الكثير من بلاد العالم للعام الحالي 2021م؛ ونظراً لذلك سوف تستمر العديد من الشروط التي قامت المملكة بوضعها في الحج العام الماضي 2020م بالإضافة إلي بعض الشروط الجديدة التي تحاول بها الحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين؛ وسوف نعرض الآن الشروط التي وضعتها السعودية لكل من يرغب في السفر لأداء الحج؛ وجاءت تلك الشروط كالتالي:
- يجب أن يحصل الحجاج علي لقاح الفيروس الذي اعتمده جميع دول العالم لتفادي الإصابة.
- يجب أن يحصلون عليه قبل الشهر الهجري الأول من زي الحجة لعام 1442 هجرياً.
- أن لا يزيد أعمارهم عن 60 عام؛ وبذلك يصبح العمر يتفاوت بدءً من 18 عام إلي 60 عام.
- عند المبيت يجب أن تتوافر مسافة بين الحجاج لا تقل عن متر ونصف.
- يجب علي الحجاج الوافدين من بلاد أخري غير المملكة أن يحصلوا علي الجرعة الثانية من اللقاح بفترة لا تقل عن اسبوع أو اسبوعين من تاريخ وصولهم إلي المملكة.
- تقديم تقرير طبي من وزارة الصحة يفيد بأن القادم من الخارج لا يوجد به إصابة بالفيروس.
- الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل الحرم اثناء أداء مناسك الحج مثل إرتداء الكمامات والتعقيم المستمر.
- يجب قبل أن يبدأ الحج هذا العام أن تكون المملكة قدمت اللقاح لأكثر من نصف المواطنين بها؛ وأن يكون 60٪ من المواطنين حصلوا عليه.
- كما يجب علي كل من يعمل في الحرم أن يحصل علي اللقاح لكي يكون جاهز تماماً لإستقبال الحجاج.
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