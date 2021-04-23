تمويل بتقسيط ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب عبر الشركة الوطنية للتمويل

تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الآن يمكن الحصول عليه بكل سهولة من الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعد تطبيق الشروط والاحكام اللازمة والمعلن في موقع الشركة ومتاح لجميع الجنسيات السعودي والمقيم معاً وقد منحت شركة الوطنية للتمويل عروض أضافية بداية من شهر رمضان المبارك حتى اليوم الرابع من شهر يونيو المقبل بالسعودية فأصبح ذلك التمويل يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية التي تجعل له أقبال مرتفع في المملكة وأصبح من السهل التقديم عليه عبر موقع الشركة الوطنية للتمويل بدون الذهاب لمقر العمل وهناك قروض أخرى تقوم المملكة بتوفيرها لما فيها من مزايا وذلك عن طريق رابط التقديم على تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالسعودية عبر تسهيل للتمويل وللعلم جميع الشركات التمويلية بالسعودية تخضع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

أهم شروط الموافقة على طلب قرض الشركة الوطنية للتمويل

الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة توفر قرض ميسر يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية وبالتحديد بداية من شهر رمضان المبارك حيث يمتاز بمزايا أضافية عديدة ولكي يتم الموافقة من الشركة لابد من توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة كما يلي بكل التفاصيل

يجب أن يكون المتقدم لطلب قرض الشركة الوطنية للتمويل لا يقل دخله الشهري عن 6 ألف ريال سعودي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل 21 عام ويفضل أكثر من ذلك العمر

لابد أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي سواء كان مدني أو عسكري والقطاع الخاص بشرط أن تعترف الشركة الوطنية للتمويل بأنها ضمن سوق الأسهم داخل السعودية

مزايا التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية